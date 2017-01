Trump flirt met Poetin, schaadt dat Europa?

,,Dit is echt heel slecht nieuws'', zegt Rob de Wijk, directeur van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. ,,Wat je hier ziet is dat de Westerse wereldorde wordt ontrafeld. Het belang van Donald Trump is Amerika, punt. Daar stopt het. Er is voor Europa maar één manier om daar tegenwicht aan te bieden: elkaar bij de hand houden.'' Maar hoe dan? Trump heeft de Britten ook al gefeliciteerd met de Brexit. Gaat hij niet proberen om overal de beste deal uit te slepen? Een zwak Europa is in zijn belang, het is goed voor zijn eigen winkel. ,,Ja, dat gaat hij doen. Dus is het zaak de rust te bewaren. Reageer niet op alles wat hij zegt. Negeer hem. Vaak roept hij maar wat, en dan zie je dat hij het niveau van de commentator niet overstijgt. Ik maak wel eens een column, maar ik zou sommige dingen niet eens durven opschrijven. Hij wel, en hij is president van de VS! Echt heel zorgelijk.'' Een ferm standpunt vereist een sterk Europees leiderschap. En daar wringt de schoen, meent De Wijk. ,,Onze huidige generatie leiders is niet gewend om te gaan met dreiging of risico. We hebben mensen nodig met visie, die strategisch kunnen denken, die weten hoe het werkt met Rusland en de VS. Ik denk dat Angela Merkel op dit moment een van de weinigen is die dit aankan. Duitsland moet dus het voortouw nemen als er gezamenlijke actie nodig is tegen Trump.'' De Britse ex-Brexiteer en buitenlandminister Boris Johnson reageerde positief. Hij is blij dat Amerika met de Britten een nieuw handelsverdrag wil, 'en ook nog snel'.

Je kunt denken: Donald Trump is gek, en alles wat hij zegt is kolder. Maar soms heeft hij gewoon gelijk, moet ook Dick Zandee toegeven. Dat veel Europese landen hun belofte schenden om meer bij te dragen aan de NAVO, klopt. ,,Daar wordt al sinds de tijd van president Kennedy over gesproken. Maar Europa is tekortgeschoten'', zegt Zandee, defensiespecialist bij Instituut Clingendael. Hij vindt het daarom wel logisch dat Trump Europa onder druk zet. Of er verder echt iets gaat veranderen aan het Amerikaanse defensiebeleid? Zandee moet het nog zien. ,,Trump twittert en doet van alles. Maar wat hij zegt is vaak volstrekt tegenstrijdig. In dit interview ook weer: hij noemt de NAVO achterhaald, maar ook ontzettend belangrijk. Ik kan dat niet rijmen. Bovendien laten zijn ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken een ander geluid horen. Dus wellicht wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend." Dat gezegd hebbende, er waait natuurlijk wel een andere wind. ,,Het is niet zo dat we geen rare bokkensprongen kunnen verwachten. Trump zorgt voor onrust.'' En het feit dát hij de band met Europa ter discussie stelt, dat is historisch gezien zonder precedent. ,,Het is volkomen strijdig met alles wat Amerika de afgelopen decennia gedaan heeft. Met het ter discussie stellen van de transatlantische samenwerking haalt hij de bodem onder de NAVO weg. Zo ver mag Amerika nooit gaan.'' Zo ver gaan de VS niet, als het aan aankomend minister van Defensie James Mattis ligt. ,,Als we de NAVO vandaag niet hadden, zouden we hem moeten oprichten'', zei hij in een hoorzitting in de Senaat. ,,Ik ben helemaal voor goede relaties, maar we moeten ook de realiteit erkennen. Er is een afnemend aantal gebieden waar we goed samen kunnen werken en een toenemend aantal kwesties waar we tegenover Rusland staan.'' Minister Bert Koenders van Buitenlandse zaken sluit zich daarbij aan: ,,In de onveilige wereld die we hebben kun je niet zeggen dat de NAVO niet meer nodig is.''

,,Dit klinkt heel flink'', zegt Rob de Wijk. ,,En duidelijk, en hard. Maar Trump is duidelijk en hard op een verkeerde manier. Poetin lacht hier om. Hij weet dat een deel van Europa er anders over denkt, en dat er dus ook op dit gebied verdeeldheid heerst.'' Dick Zandee denkt er net zo over: ,,De lachende derde in dit hele verhaal is Poetin. Die heeft baat bij onrust in Europa. Hij zal zich vrij voelen om nog meer avontuurtjes in het buitenland aan te gaan. Amerika heeft juist helemaal geen baat bij die onrust. Een sterk Europa is goed voor de VS. Dat Trump nu de handelssancties tegen Rusland ter discussie stelt, is niet handig.'' Daar komt bij dat het nog maar zeer de vraag is of Poetin wel wil praten over kernwapens. Daar zou de aankomende president van de VS toch eerst even bij stil moeten staan voordat hij zoiets roept. ,,Rusland is dol op zijn nucleaire arsenaal'', zegt De Wijk. ,,Ze kampen met een waardeloze economie en allerlei andere binnenlandse problemen. Poetin gaat echt niet tornen aan de veiligheid van zijn land, daar hoeft hij niet mee aan te komen. Die kernwapens hebben ze niet voor niks.'' Aankomend minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson gaf in een hoorzitting over zijn benoeming een heel ander beeld van het Europa-beleid. ,,Rusland is een bedreiging'', zei de voormalige baas van oliegigant Exxon. Hij noemde het land een 'onvriendelijke opponent.'

De eerste klap is een daalder waard, zal The Donald denken - ook in een handelsoorlog. En de overvloed aan buitenlandse auto's in de VS, en het gebrek aan Amerikaanse auto's in het buitenland, is Trump een doorn in het oog. ,,In Fifth Avenue heeft iedereen een Mercedes voor de deur. Maar hoeveel Chevrolets rijden er in Duitsland rond?''



De vraag is hoe Europa moet reageren. IMF en Wereldbank voorspellen dat de Amerikaanse economie harder gaat groeien door het stimuleringsbeleid van de nieuwe president. Trump mag een handelsoorlog willen riskeren, maar willen wij dat wel? Is Trump degene die de regels van het spel bepaalt?



Nee, zegt Steven Brakman, hoogleraar internationale economie in Groningen. ,,Dat is wereldhandelsorganisatie WTO. De VS mag niet zomaar een tariefmuur optrekken. Europa kan daar een zaak van maken, en de kans is groot dat ze dan gelijk krijgen. Dan zijn er twee opties. Trump ziet er vanaf, of hij gaat door. Als hij doorgaat, mag Europa tegenmaatregelen nemen.''



Maar ja - dan is het dus alsnog oorlog, economisch gezien. En dat is een situatie die geen winnaars kent. Handel moet ongestoord kunnen plaatsvinden. Koen Berden, directeur bij het World Trade Institute in Bern, denkt overigens dat we niet te snel in de stress moeten schieten. ,,Het is de vraag of Trump zijn woorden kan waarmaken. Het Congres en zijn ministers denken er anders over. Tot nu toe is het spierballentaal.''



Sigmar Gabriel, de Duitse minister van economie, antwoordde op z'n Trumps. Wil Amerika dat Duitsers in hun auto's gaan rijden? ,,Dan moeten ze betere auto's bouwen.''



Met medewerking van Frans Boogaard en Karlijn van Houwelingen