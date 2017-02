Trump neemt deel aan top met zeven rijkste landen in Italië

De Amerikaanse president sprak met Gentiloni over een samenwerking tussen de VS en Italië op het gebied van onder meer de veiligheid en de strijd tegen het terrorisme. Trump herhaalde dat de VS betrokken blijft binnen de NAVO, maar stelde ook opnieuw dat alle landen de financiële lasten moeten dragen van de uitgaven voor defensie.



Trump veroorzaakte in Europa ongerustheid door de NAVO in twijfel te trekken in de strijd tegen het terrorisme. Tevens wees hij verschillende landen erop dat ze meer zouden moeten investeren in het samenwerkingsverband. Verder is er ongerustheid over de nationalistische en populistische debatten van Trump, wat extreemrechtse partijen in Europa een duwtje in de rug zou kunnen geven.



Vicepresident Mike Pence trekt nog deze maand naar Europa. Hij zal eerst deelnemen aan de jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in de Duitse stad München van 17 tot 19 februari. Ook komt hij op 20 februari naar Brussel, waar hij zal spreken met vertegenwoordigers van de federale regering, de Europese Unie en de NAVO.