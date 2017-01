Trump snoert journalist de mond: 'Jij bent vals nieuws'

De woordvoerder van Trump haalde in het begin van de persconferentie meteen uit naar het ,,belastende rapport". Hij weerlegde alle beschuldigingen en sprak van vals nieuws en een heksenjacht. Ook vicepresident Mike Pence gaf de media een veeg uit de pan.



Trump zelf speelde het anders en bedankte eerst juist de vele nieuwsorganisaties die de berichtgeving in twijfel trokken. ,,Zo'n rapport zou nooit geschreven mogen zijn en zeker nooit verschenen mogen zijn in de media", klinkt het.



Vragenrondje

Vervolgens is de beurt aan de journalisten die vragen mogen stellen. Dat lijkt allemaal vrij goed te gaan, totdat het opnieuw over de berichtgeving van vandaag op Buzzfeed en CNN gaat. Dan geeft ook Trump die media een flinke veeg uit de pan en zegt hij dat ze hun excuses moeten aanbieden.



Daarop wil een journalist van CNN het woord om Trump hierover te ondervragen, maar die kans krijgt hij niet. Trump geeft het woord aan een andere journalist. De CNN-verslaggever blijft echter doorpraten in de microfoon. Totdat Trump hem afkapt. ,,Jouw organisatie is vreselijk. Wees nu niet zo onbeleefd. Jij bént vals nieuws.''