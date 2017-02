Trump valt hard uit tegen Australische premier

Na afloop van het gesprek haalde Trump op Twitter hard uit naar zijn voorganger, Barack Obama. Hij beschuldigde hem ervan een 'stomme deal' te hebben gesloten met Australië over de opname van duizend illegale immigranten.



Hoorn op de haak gegooid

In de briefing over het telefoongesprek met Turnbull zou volgens The Washington Post hebben gestaan dat Trump de hoorn na 25 minuten op de haak zou hebben gegooid. Voor het gesprek was een uur uitgetrokken.



Op een bepaald moment zou de Republikein tegen Turnbull hebben gezegd dat hij met vier andere wereldleiders had gesproken die dag, onder wie Vladimir Poetin, en dat dit 'veruit het slechtste gesprek' was.



De Amerikaanse functionarissen beweren dat Trump zich net zo zou hebben gedragen in gesprekken met leiders van andere landen, zoals Mexico. Maar dat werd door Mexico tegengesproken. Het Amerikaanse persbureau AP zegt echter een transcript van het gesprek in handen te hebben dat bewijst dat Trump wel degelijk een vijandige toon heeft aangeslagen.



Zo zou hij tegen de Mexicaanse president Enrique Pena Nieto hebben gezegd dat hij Amerikaanse troepen naar Mexico zal sturen als er niet harder tegen de drugskartels wordt opgetreden, zo beweert AP.