'Trump zal meeste leed veroorzaken bij zijn eigen kiezers'

Door Trump zijn alle ogen in Amerika nu wél op de middenklasse gericht. Dat heeft hij toch mooi voor elkaar gekregen.

,,De aandacht heeft hij goed te pakken, dat is waar. Maar de vraag is of zijn economisch beleid de middenklasse ook echt verder gaat helpen. Zijn plannen tot nu toe laten eerder het tegenovergestelde zien.''



Waarom? De Amerikaanse economie staat er best goed voor. Tegen alle verwachtingen in stegen de beurskoersen op het moment dat Trump aan zijn overwinningsspeech begon. Beleggers verwachtten blijkbaar betere tijden.

,,Nee, wat je op de beurs zag, was wat wij een sugar high noemen. Beleggers reageerden op de aankondiging van grote belastingverlagingen. Dat zegt nog niks over de uiteindelijke effecten", aldus een zichtbaar geïrriteerde Summers, omdat er blijkbaar een heel domme vraag wordt gesteld.



Een van zijn grootste plannen is de mega-investering in infrastructuur. Daar pleit u toch al jaren voor?

,,Inderdaad. Investeren in infrastructurele werken zoals bruggen, wegen en vliegvelden is dringend nodig, want ze verkeren in erbarmelijke staat. Maar de manier waarop Trump dit aanpakt is schandalig. Hij geeft bedrijven 80 procent subsidie. Het overgrote deel van dat geld belandt bij grote bouwbedrijven en commercieel interessante projecten. Maar daar heeft het grote publiek niets aan. We hebben nieuwe vliegvelden nodig. Commercieel interessante projecten komen toch wel van de grond, ook zonder subsidie. Weggegooid geld dus en niet effectief."