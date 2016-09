Twee doden door tropische storm Hermine in VS

Door de storm kwamen al twee mensen om het leven. Vrijdag overleed een dakloze in Florida, in het zuidoosten van de VS, toen hij verpletterd werd door een boom. Zaterdag kwam een vrachtwagenchauffeur om het leven toen hij door de hevige wind tegen een brug botste.



Hermine was bij aankomst aan de westkust van Florida een orkaan van categorie 1 op een schaal van 5. Ondertussen is de storm afgezwakt tot een tropische storm, en beweegt ze zich richting de Atlantische kust.



Volgens het National Hurrican Centre kan de storm leiden tot de stijging van de zeespiegel en hoge en gevaarlijke golven van Virginia, in het zuiden, tot New Jersey in het noorden. De autoriteiten van New Jersey, Maryland, Virginia en North Carolina hebben de noodtoestand uitgeroepen in bepaalde regio's. In New York blijven de stranden zondag uit voorzorg gesloten.



Zware schade

Vrijdag en zaterdag veroorzaakte de storm al zware schade in Florida, Georgia, North Carolina en South Carolina, waar 150.000 gezinnen zonder stroom zitten, aldus de BBC.



Hermine is de vierde orkaan van het seizoen in de Atlantische Oceaan, en de eerste orkaan in elf jaar in Florida.