'Twee liter water per dag drinken is echt onzin'

De medische wetenschap staat niet stil. We weten steeds beter hoe belangrijk het is om voldoende te drinken.

,,Daar ben ik dus niet van overtuigd. Wetenschappers kunnen precies uitdokteren hoeveel vocht een sporter verliest. Vervolgens stoppen ze dat in allerlei ingewikkelde grafieken. Maar het zegt niets over het drinkgedrag. Waar het misgaat, is dat wij onszelf hebben aangeleerd om nog vóór we in beweging komen, een sloot water te drinken. Om toekomstig vochtverlies te compenseren. Huh? Een zuigeling drinkt toch ook niet extra veel omdat zijn moeder er morgen mogelijk niet is?



Mijn stelling is dat je uitsluitend moet drinken wanneer je dorst hebt en dan tot je helemaal verzadigd bent. Dat kan betekenen dat je soms drie liter op een dag drinkt en soms nauwelijks iets. Nu hangen we om de haverklap onder de waterkraan, een ding waar we overigens altijd prima zonder hebben gekund.''



Dus nu is het de schuld van de kraan dat we water drinken? Vocht is nodig om de huid te hydrateren, afvalstoffen in het lichaam af te voeren, de lichaamstemperatuur te regelen.

,,Dan nog is er een verschil tussen de hele dag door drinken of - zoals onze voorouders deden - pas als je echt dorst hebt. Te veel mensen drinken verspreid over de dag te veel water. De maag wordt daarbij steeds overbelast, wat stress in het lichaam veroorzaakt.

Eeuwenlang was water een van de redenen om te bewegen. Tegenwoordig drinken we water voor we bewegen. Daar begrijpt het lichaam dus hélemaal niets van. Ons lijf begrijpt alleen dorst. De maag bereidt zich erop voor dat er vocht aan komt. Ons immuunsysteem wordt geactiveerd, omdat dat water mogelijk ziekteverwekkers bevat. Dorst mobiliseert ook energie naar de hersenen.



Als we vier dagen niet drinken, onttrekken de hersenen vocht aan andere delen van het lichaam om te blijven functioneren. We moeten immers blijven nadenken waar schoon drinkwater te vinden is. Maar dat doen we niet meer met al die flesjes overal. Omdat we de hele dag door drinken, raakt het deel van de hersenen verstoord dat de dorst reguleert. We klagen al over hoofdpijn als we een uurtje geen slok op hebben."



Wat maar weer bewijst dat flink wat water drinken gezondheidsklachten voorkomt.

,,Nee. Door steeds een beetje te drinken, verstoren we ook de natuurlijke vocht- en mineralenbalans. Dat leidt juist tot allerlei problemen; te veel urineren, 's nachts plassen of zelfs misselijkheid. We zijn het verleerd om goed naar ons lichaam te luisteren. Iemand die veel zweet, heeft meer vocht nodig dan iemand die nauwelijks transpireert. Mensen die veel groente en fruit eten, krijgen op die manier al veel vocht binnen. Die hoeven niet ook nog eens net zoveel water te drinken als iemand die verzot is op bruin brood of pasta. Leer je eigen dorst kennen. Sterker: drink gewoon eens een uur of acht à tien helemaal niks."