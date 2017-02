Tweeling (15) al eerder betrokken bij zedenmisdrijven

De twee broers zouden in oktober vorig jaar - samen - in hun woonplaats een minderjarig meisje hebben aangerand. Begin dit jaar zouden ze zich weer hebben vergrepen aan een jong meisje, dit keer in Schiedam. In beide gevallen is door de ouders van de slachtoffertjes aangifte gedaan bij de politie. Het Openbaar Ministerie zegt het niet te kunnen bevestigen dat de 15-jarige jongens al eerder betrokken zouden zijn geweest bij zedendelicten. ,,Ze zijn minderjarig, dan doen we daar geen uitspraken over'', reageert een woordvoerder.



Langer vast

De broers zijn gisteren, samen met hun vriend, op verdenking van de verkrachting van de Schiedamse vrouw voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hun voorlopige hechtenis werd met twee weken verlengd. De vrouw werd afgelopen november in haar eigen auto gedurende acht minuten meerdere malen misbruikt op een nagenoeg verlaten bedrijventerrein aan de A20 tussen Rotterdam en Schiedam. De ouders van de tweeling verklaarden gisteren tegenover deze krant bijna niet te kunnen geloven dat de jongens de verkrachting op hun geweten zouden hebben.