Twijfels blijven over loopbaan Wiggins

Logo Volledig scherm © AP Vijfvoudig olympisch kampioen, zesvoudig wereldkampioen, houder van het werelduurrecord, winnaar van de Tour de France, wanneer je deze titels op je naam hebt geschreven, kun je spreken van een succosvolle loopbaan. Wiggins was in zijn beginjaren vooral een erelijst op de baan aan het opbouwen, vanaf 2010 vierde hij grote successen op de weg.

Op de baan wint Wiggo alles wat er te winnen valt. Als 20-jarige behoort in 2000 al tot de wereldtop. Op de Spelen van Syndney, Athene en Peking verzamelt hij alle kleuren van de medailles.

Maar de tijdrijder wil meer. Hij gaat zich richten op grote rondes en heeft daarbij goed gekeken naar de methode van Miguel Indurain, die in de jaren '90 vijf keer de Tour de France won. In de races tegen de klok slaat Wiggo een gat met de concurrentie en consolideert deze voorsprong in de bergen.

Wiggins droomt ervan om de eerste Brit te worden die de Tour de France wint. Op zijn 31ste, in 2011, doet hij de eerste serieuze poging. Hij valt in de 9de etappe en stapt uit. Een jaar later volgt revanche, met Chris Froome als belangrijkste knecht.

Met meer dan 100 tijdritkilometers is het parcours van de 99ste editie van de Tour de France op het lijf van Wiggins geschreven. Cadel Evans is in eerste instantie zijn belangrijkste uitdager, maar de Australiër wordt door Wiggins en Christopher Froome in de vernieling gereden.

Froome blijkt de sterkste klimmer te zijn in 2012. Meerdere keren moet Wiggins hem in juli tot de orde roepen. Hij heeft het zwaar het wiel van zijn knecht te houden. Uiteindelijk wordt Froome op ruim drie minuten 2de in het eindklassement.

Ondanks zijn regelmatige uitspattingen in het nachtleven en in de drank, verloopt de carrière van Wiggins tot zijn volle tevredenheid. De echte problemen ontstonden pas in zijn laatste jaar. Wiggins en zijn voormalig werkgever team Sky raakten in opspraak omdat hackers gegevens hadden gepubliceerd waaruit blijkt dat de renner met toestemming via een medisch attest verboden medicijnen heeft gebruikt.

Een pakketje dat in 2011 tijdens de Dauphiné werd afgeleverd aan Wiggins brengt de meeste twijfels met zich mee. Na weken van onduidelijkheid vertelde Dave Brailsford, teambaas bij Sky, dat de inhoud van het pakketje Fluimicil was, een medicijn om vastzittend slijm gemakkelijker op te hoesten. Antidopingautoriteit WADA staat het medicijn toe.