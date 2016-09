Twintig aanhoudingen rond Pegida-demonstratie

Wagensveld weigerde eerder een T-shirt uit te trekken of te bedekken met daarop een logo van een poppetje dat onder meer een hakenkruis in een prullenbak gooit. Hij werd toen na verhoor weer vrijgelaten.



Nephoofd

Ook in Den Haag toonde hij een afbeelding van een hakenkruis. Hij werd volgens de politie opgepakt met nog drie andere demonstranten. Ook zij droegen het omstreden shirt. Agenten hielden tijdens de demonstratie ook een Pegida-aanhanger aan die een nephoofd in zijn handen hield en gekleed ging in een djellaba. Hij had ook een lange zwarte opgeplakte baard en op zijn tulband een plastic bom geplakt.



Op de demonstratie op de Koekamp van de anti-islam en anti-migratiebeweging kwamen zo'n 60 aanhangers af. Een door een overmacht aan politie - geschat wordt dat er zo'n honderd politiemedewerkers waren opgetrommeld - gevolgde rondgang door de stad verliep zonder noemenswaardige incidenten.



Eenmaal in het koophart van Den Haag werden de relatief bescheiden groep Pegida-betogers en hun fikse politie-gevolg van onder meer ME-bussen, een camerawagen en agenten te paard met grote ogen bekeken door het winkelend publiek. Terwijl de bewoners van de hofstad qua betogingen en politie-inzet daarbij toch echt wat gewend zijn.



Tegendemonstratie

Bij een aangekondigde tegendemonstratie stonden op de door burgemeester Van Aartsen aangewezen locatie op Plein 1813 uiteindelijk tien personen.



Rond half vier zijn op de Prinsessegracht acht mensen aangehouden die de Pegida-betoging dreigden te verstoren aldus de politie. Weer wat later werden nog eens zes mensen opgepakt die onaangekondigd een protest tegen Pegida lieten horen. Een van hen klom op het plein voor Den Haag Centraal met een vlag van de Anti-Fascistische Actie (AFA) een lichtmast in. (tekst loopt onder de foto door)