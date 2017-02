Uitgeven die pot met goud

De partijen:



PvdA



Paradepaardjes

De PvdA trekt de portemonnee om 100.000 'echte banen' te creëren, zoals conciërges, straatvegers of toezichthouders in de tram. Daarnaast dringt de PvdA de ongelijkheid in Nederland terug, onder meer door bijstandsuitkeringen te verhogen. Verder gaat er geld naar salarissen voor leraren, de zorg en hogere AOW-uitkeringen.



Addertjes

Die echte banen komen er niet zo snel, in 2021 staat de teller nog maar op 40.000. Het kost ook een lieve duit, oplopend tot jaarlijks 3,8 miljard euro. Mede daardoor laat de PvdA de overheidsuitgaven het hardst oplopen. Dat betaalt de partij met hogere ww-lasten voor werkgevers, een belastingverhoging van 1 procent, een vliegtaks en kilometerheffing.



ChristenUnie



Paradepaardjes

De gezinsportemonnee wordt gespekt, vooral bij gezinnen waar maar één persoon (lees: de man) het geld binnenbrengt. Waar andere partijen investeren in defensie en bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, trekt de ChristenUnie voor beide punten de knip. De basisbeurs keert terug, maar tegelijkertijd wordt de ov-studentenkaart beperkt tot de studieduur.



Addertjes

Middelbare scholen en mbo's in de Randstad moeten het zonder extra geld doen om leraren een bonus te kunnen geven. Verder wordt er gesneden in het aantal toeslagen. De verlaging van de kinderopvangtoeslag pakt slecht uit voor de koopkracht van gezinnen, maar de partij belooft dat die er per saldo op vooruitgaat.



CDA



Paradepaardjes

Het CDA scoort op VVD-thema's. De partij investeert 2,1 miljard euro in defensie, meer dan de liberalen, en trakteert bedrijven wél op een netto-lastenverlichting. Het CDA herintroduceert verder de basisbeurs voor bachelorstudenten, draait de bezuiniging op huishoudelijke hulp deels terug en verhoogt de AOW en de kinderbijslag.



Addertjes

Leerlingen in het voortgezet onderwijs mogen van het CDA niet langer blijven zitten. Medicijngebruikers moeten overstappen op een goedkoper geneesmiddel of extra gaan betalen. De lastenverlichting voor huiseigenaren wordt deels tenietgedaan door verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Ook maakt het CDA gokken en tabak duurder.



GroenLinks



Paradepaardjes

GroenLinks zegt af te rekenen met drie 'klassiek neoliberale dogma's':

1. De staatsschuld daalt ondanks meer uitgaven.

2. De economische groei stijgt ondanks investeringen in duurzaamheid.

3. De werkgelegenheid neemt toe terwijl de ongelijkheid tussen arm en rijk afneemt.



Addertjes

Er komt belasting op vijf v's: vliegtickets, vierkante meters, vlees, vis en verpakkingen. En ja, daardoor worden die voorverpakte tomaatjes (en andere in plastic verpakte producten) in de supermarkt duurder. De structurele werkgelegenheid stijgt, omdat GroenLinks de bijstandsuitkeringen verhoogt. Dat merken vooral mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.



D66



Paradepaardjes

D66 trekt zoals verwacht de beurs voor onderwijs: maar liefst 3,8 miljard, wat vooral het aantal taken van leraren moet terugsnoeien. Geld is er verder voor veiligheid, het leger, milieu en - via kilometerheffing - voor mobiliteit. De partij doet - samen met VVD en VNL - op termijn het meest voor het creëren van werkgelegenheid op de lange termijn.



Addertjes

D66 is de enige partij die de oplopende zorgkosten verder inperkt: daar gaat 600 miljoen euro minder naartoe. Het eigen risico blijft op 385 euro staan. Verder zijn alleenstaanden en kostwinners de klos: zij profiteren minder dan tweeverdieners. De partij bouwt bovendien de hypotheekrenteaftrek sneller en verder af.



VVD



Paradepaardjes

Net als in 2012 schept de VVD met zijn programma de meeste banen: op de lange termijn - volgens het CPB binnen tien jaar - komen er 245.000 voltijdsbanen bij. Daarnaast willen de liberalen gezinnen trakteren op bijna 15 miljard euro belastingverlaging.



Addertjes

De banengroei komt vooral doordat de uitkeringen, behalve de AOW, vier jaar op rij worden bevroren. Alleen de VVD durft zo'n maatregel aan. Ook verliezen bijstandsgerechtigden hun vakantietoeslag. Verder bezuinigt de VVD op het basispakket in zorg, worden nieuwe WAO'ers extra gekort en bespaart de partij 700 miljoen op de huurtoeslag. Opvallend: woningcorporaties krijgen een extra heffing van 2,7 miljard opgelegd.



SP



Paradepaardjes

De werkloosheid daalt het hardst (1,8 procentpunt) bij de SP, door miljardeninvesteringen in zorg, sociale zekerheid, onderwijs en veiligheid en justitie. De partij schaft het eigen risico af, breidt het zorgpakket uit, brengt de AOW-leeftijd terug tot 65, verhoogt minimumloon en uitkeringen met 10 procent en kiest voor een kilometerheffing.



Addertjes

De rekening wordt voor 12,6 miljard neergelegd bij het bedrijfsleven. Ook de rijken worden hard aangepakt. En de SP steekt nu bijna 30 miljard euro in de economie, maar in de toekomst moeten de uitgaven omlaag of de inkomsten omhoog. Op de lange termijn scoort de SP dan wel goed op het verkleinen van de ongelijkheid, de werkgelegenheid loopt bijna 5 procent terug.



SGP



Paradepaardjes

Op VNL na (5 miljard euro) is de SGP kampioen investeren in defensie met 3 miljard euro. Er wordt ook nog eens 900 miljoen euro uitgetrokken voor onder andere wijkagenten en terreurbestrijding. Verder maakt de partij geld vrij voor een lastenverlichting voor gezinnen, vooral als dat eenverdieners zijn. Die gaan er 2,7 procent op vooruit.



Addertjes

De SGP is daarnaast ook kampioen bezuinigen en wel op de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), die het met 500 miljoen euro minder moet doen. Ook krijgen alleenstaande ouders de helft minder kindgebonden budget en snijdt de SGP in de kinderopvangtoeslag.