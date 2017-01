Uitspraken Trump over NAVO vallen slecht in Europa

Bezorgd

De Navo is tot op het hoogste niveau 'bezorgd', aldus de Duitse minister Frank-Walter Steinmeier, die juist vanmorgen een onderhoud had met Navo-topman Jens Stoltenberg. Het is niet voor het eerst dat Trump het bondgenootschap frontaal aanvalt.



Ook zijn voorganger Obama vond dat Europese Navo-landen best wat meer mogen bijdragen aan de gemeenschappelijke defensie, maar anders dan Trump dreigde hij nooit de Amerikaanse steun bij een aanval op een Navo-land daarvan afhankelijk te maken, zoals Trump in zijn campagne wel deed. Stoltenberg zelf liet overigens per mail weten dat hij er absoluut op vertrouwt dat Amerika ook onder Trump gecommitteerd blijft aan de Navo.



Bijpraten

EU-buitenlandchef Federica Mogherini reageert wellicht later vandaag op Trump, zij wilde vanmorgen eerst overleg met andere ministers, die op dit moment in Brussel hun maandelijkse overleg hebben. Ook de Maltese minister George Vella verwacht dan meer te kunnen zeggen. Malta is sinds 1 januari roulerend voorzitter van de EU. Volgens de Belgische minister Didier Reynders krijgt Europa al snel de gelegenheid om bij te praten met Trump, als later dit jaar op het nieuwe hoofdkwartier een Navo-top plaatvsindt.



Zijn Luxemburgse collega Asselborn, één van de langstzittende Europese buitenlandministers, hoopt dat Trump na zijn inauguratie komende vrijdag 'een andere weg' inslaat: ,,Dit is geen mooi beeld." Hij is bezorgd over zowel het buitenlands- als het handelsbeleid van de nieuwe regering. ,,Bij destabilisering heeft ook Amerika gaan baat", en: ,,Wie kiest voor 'America First' en een egoïstische opstelling in de politiek, moet ook naar de lange termijngevolgen kijken."



Kwetsbaar

De Oostenrijkse minister Sebastian Kurz vindt dat Europa zich met twee slechte jaren kwetsbaar heeft gemaakt voor kritiek, maar dat wordt weer beter als de buitengrenzen beter bewaakt en de migratieproblemen opgelost zijn. De Europese Commissie wilde bij monde van haar woordvoerder alleen kwijt het interview 'met interesse' te hebben gelezen.



De meest positieve reactie kwam van de Britse ex-Brexiteer en buitenlandminister Boris Johnson. Hij is blij te hebben gelezen dat Amerika met de Britten een nieuw handelsverdrag wil, 'en ook nog snel'. Op de verdere uitlatingen van Trump ging hij niet in.