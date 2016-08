Universiteitspersoneel Groningen wil af van ontgroening

Reden voor het pleiten voor de afschaffing zijn foto's van de ontgroeningen van de twee grootste Groningse verenigingen Albertus en Vindicat, die opdoken in het universiteitsblad UK. De foto's zijn afkomstig uit oude almanakken van de verenigingen.



Volgens fractievoorzitter Bart Beijer van de personeelsfractie van de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen zijn er ernstige misstanden te zien op de foto's. ,,Dit lijkt op waterboarding met bier, jongeren die een golfclub op hun keel gezet krijgen en iemand wiens hoofd in een bord eten wordt geduwd. Ik zie overeenkomsten met systematische mishandeling", zegt Beijer tegen Trouw.



De foto's staan inmiddels niet meer online, omdat ze zonder toestemming uit de almanakken zijn overgenomen.



Overdreven

De voorzitter van Vindicat, Marijn Achtereekte, is van mening dat het standpunt van de personeelsfractie slechts een storm in een glas water is. ,,Ik wil dit in de Universiteitsraad bespreken en dan ga ik ervan uit dat de kous af is", zegt hij.



,,De ontgroening is best zwaar en erg intensief, maar iedereen moet minstens zes uur slapen en er zijn strenge regels om te zorgen dat de aspirant-leden genoeg eten en drinken", benadrukt hij.