Vader sterft vlak nadat hij met dochter danst op haar bruiloft

Slechts een paar minuten nadat Michele met haar vader (54) had gedanst, zakte de man plots in elkaar. Niemand kon nog iets voor hem doen. Hij stierf aan een hartaanval.



,,Hij was het mooiste mens, die ik ooit heb ontmoet", schreef zijn vrouw Jeni - een huwelijksfotografe - op Facebook. ,,Tim kwam in mijn leven op een moment dat ik heel diep zat. Hij hielp me en maakte me weer sterk. We brachten samen vier fantastische kinderen groot, zorgden voor mijn kleine broers toen ze ons nodig hadden en kregen zelfs een kleinkind. Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn."



Dokter

Zijn familie betekende alles voor hem. ,,In zoverre zelfs dat hij zijn lichaam negeerde toen dat hem vertelde dat er iets mis was", gaat ze verder. ,,Hij had naar een dokter moeten gaan, maar hij was bang dat hij dan het huwelijk van zijn dochter zou missen. Ze woont in Costa Rica en hij keek er zo naar uit om haar en haar man terug te zien."