Vader vertedert met balanceertruc dochtertje

Merkel in nieuw­jaars­speech: terrorisme is grootste test

3:06 In haar nieuwjaarstoespraak heeft Angela Merkel nieuwe maatregelen aangekondigd die de veiligheid in Duitsland moeten vergroten na de dodelijke aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. De Duitse bondskanselier zei zaterdag ook dat moslimterrorisme de grootste test is waar Duitsland mee te maken heeft.