Terwijl de angst voor moslimfundamentalisme zienderogen toeneemt, ontstaan er steeds meer bewegingen die hun eigen identiteit willen behouden. Het opinieweekblad Elsevier mocht vorig jaar een bijeenkomst van Alt-Right bijwonen, een nieuwerwetse subcultuur voor mensen die extreemrechtse opvattingen hebben en elkaar vooral digitaal treffen.



Het leidde tot een subliem verslag, dat een verontrustende kijk biedt in de psyche van hedendaagse patriotten en blanke suprematisten. Zo leeft heel sterk het idee dat we binnen nu en vijf jaar in een burgeroorlog zullen belanden, onder meer doordat de wereld aangestuurd wordt door 'industriëlen en zionisten' die veel belang hebben bij een kreupel Europa.

De angst is groot. Sommigen hebben alvast schietlessen en gevechts­training genomen. Een bezoeker van de Alt-Right-bijeenkomst zegt hierover: ,,Op een bepaald moment is de bevolking zo klaar met de problemen van de multiculturele samenleving, dat ze heus wel zullen losgaan als ze een wapen in hun handen hebben.''



Er zou een 'cultureel-marxistisch' complot tegen Nederland gaande zijn, gedreven door politieke correctheid. Het is treurig, maar ook ironisch: dit soort waanzin kwam ik de afgelopen maanden vooral tegen op fora waar jongeren met een migratieachtergrond de wereldproblematiek bespreken. Zij denken bijvoorbeeld dat IS door Israël is uitgevonden en islamitische aanslagen door de CIA worden gepleegd. Alle leed op de wereld valt te verklaren aan de hand van een samenzweringstheorie, een fantasie die maar al te gretig voor waar wordt aangenomen.



Want wat moet je met feiten, als je iets voelt? Volgens die logica redeneren Alt-Right-sympathisanten, moslimradicalen en tegenwoordig ook een hoop gevestigde politici.



Geert Wilders zegt bijvoorbeeld doodleuk in Duitsland dat blonde vrouwen in Nederland niet meer over straat kunnen. Wordt hij electoraal afgestraft voor deze uitspraak? Nee. Integendeel, hij behoudt zijn achterban omdat-ie een gevoel verwoordt dat in de hele maatschappij leeft.



En als Halbe Zijlstra roept dat het sinterklaasfeest door anderen 'wordt vermoord', lacht de helft van het land hem uit, maar kan hij evengoed op applaus rekenen.



De emoties winnen het tegenwoordig van de feiten. Een vage kronkel vindt steeds vaker weerklank op internet, waar al jarenlang virtuele burgeroorlogen woeden. Het is maar de vraag hoe lang dit ongemak en deze agressie ondergronds blijven.