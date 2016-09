Van Breukelen steekt hand in eigen boezem na kritiek Gullit

Slapeloze nacht

,,Ik heb er wel een slapeloze nacht aan overgehouden", stelt Van Breukelen. ,,Ik had die twee zaken liever anders gedaan. Het is niet leuk als je voor onbetrouwbaar wordt weggezet. Ik heb Ruud ook proberen te bellen om uit te leggen waarom het zo is gelopen. Maar hij neemt niet op. Dan houdt het voor mij ook op."



Van Breukelen gaat snel met Blind in gesprek over de opvolging van Van Basten en Advocaat. ,,We moeten twee man aanstellen", beseft Blind met het oog op de volgende interlands met Wit-Rusland (7 oktober) en Frankrijk (10 oktober). ,,Het valt nog te bezien of dat voor die duels zal lukken. Met Marco is afgesproken dat hij blijft tot november zolang we geen opvolger hebben gevonden. Ik hoop de staf waarmee ik in 2018 naar het WK in Rusland wil, zo snel mogelijk op orde te hebben."