Van een zakcentje naar 1,5 miljoen per jaar

Geldlessen

Ruim 2,5 ton per jaar voor een meisje van net 18, dat is toch niet normaal? Nee, maar dat is nu net één van de kenmerken van het leven van een troonopvolger in een monarchie; dat is in vrijwel geen enkel opzicht normaal.



,,Maar toch: de 18de verjaardag is voor iedereen, prinses of niet, een keerpunt in het financiële leven,'' merkt Annemarie Koop van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op. ,,Vanaf die dag ben je zelfredzaam, kun je rood staan en lenen.''



Zakgeld

Over de geldlessen van Willem-Alexander en Máxima zegt Koop dit: ,,De koningin heeft zich bij een bijeenkomst wel eens laten ontvallen dat het paar de prinsesjes zakgeld geeft. Dat is natuurlijk een goede start. Prinses Amalia is nu een tiener, wellicht krijgt ze al kleedgeld. Al weet ik niet of ze zelf de stad in gaat om kleren te kopen, of via internet spullen aanschaft. In elk geval lijkt het me zeker dat het koningspaar hun dochters de waarde van geld bijbrengt. Dat kan ook bijna niet anders met de financiële achtergrond en werkzaamheden van koningin Máxima.''