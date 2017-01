Van klein denken is nooit iemand groot geworden

De laatste keer dat we moesten vluchten voor een sabeltandtijger is best wel even geleden. Net als de laatste keer dat in de winter al het eten opraakte. Want het is 2017 en het leven ziet er in Nederland niet meer zo uit. We kennen geen werkelijke schaarste meer. Er komt water uit de kraan. Er liggen bananen in de supermarkt. En we hebben een dak boven ons hoofd.



Onze hersenen zijn daar nog niet aan gewend. Ze zijn gebouwd in een tijd dat elk moment alles kon opraken. In ons diepste wezen zijn we nog steeds jager-verzamelaars. Kijk maar hoe lastig we het vinden om spullen weg te gooien, omdat je nooit weet wanneer je ze weer nodig hebt. Of kijk maar hoe gevoelig we zijn voor koopjes die 'alleen vandaag' voordelig zijn. Reclamemakers gebruiken termen als 'op = op' en 'laatste kans', omdat ze weten dat we denken in tekort. Zelfs als je het doorhebt, trap je er nog in.