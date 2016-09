Van mishandeling verdachte Zwarte Piet-activist voor rechter

Tijdens de intocht op 15 november in Gouda werden 90 mensen gearresteerd, zowel uit het Anti-Piet als het Pro-Piet kamp. De tegenstanders van Zwarte Piet willen demonstreren tegen de in hun ogen racistische figuur. De vergunning voor die demonstratie werd echter twee dagen voor de intocht ingetrokken. De activisten kwamen toch, maar werden uiteindelijk door de politie verwijderd.



Op internet staat nog een filmpje van de arrestatie van Affriyie, van de actiegroep Nederland wordt Beter. Daarop is niet te zien wat vooraf gaat aan de aanhouding. Wel is te zien dat de Amsterdammer door drie politieagenten tegen de grond wordt gehouden en roept dat hij geen adem krijgt. Affriyie vindt dat hij juist mishandeld is.



Voor zover bekend is Affriyie de enige activist die voor moet komen. Het is niet duidelijk of andere arrestanten wel een boete hebben gehad. De rechtszaak van Affriye liep een aantal keer vertraging op.



Sinterklaas komt dit jaar op 13 november aan in Maassluis. Zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet hebben al gezegd daarbij aanwezig te zullen zijn. Gisteren meldde de extreem-rechtse NVU nog naar Maassluis te komen om steun te betuigen aan Zwarte Piet.



