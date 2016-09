Van Rijn bezorgd: Studenten roken en drinken veel te veel

Vooral de cijfers over jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs liegen er niet om. Mbo-studenten van 17 jaar roken vaker dan hun leeftijdsgenoten. Zo heeft een derde van deze groep de afgelopen maand tabak gebruikt. Dagelijks roken (20 procent) komt bij mbo'ers ruim twee keer zo veel voor als in het voortgezet onderwijs.



Van de mbo-leerlingen heeft 9 procent zelfs ooit een harddrug (inclusief ecstasy) geprobeerd. Het gebruik van middelen neemt toe met de leeftijd. Zo is het percentage jongeren dat weleens ecstasy heeft geslikt op 18-jarige leeftijd bijna drie maal zo hoog als dat van de 16-jarigen. Lachgas is populair bij alle studenten (1 op de 5).



Hele linie

Bij alcoholgebruik spannen hbo-studenten echter de kroon. Van de 17-jarige hbo'ers heeft 80 procent de afgelopen maand alcohol gedronken; bij het mbo en voortgezet onderwijs gaat het om bijna tweederde.



Van Rijn: ,,Gelukkig weten we ook dat over de hele linie jongeren juist minder zijn gaan roken en drinken. Maar juist aan de groep die het nog niet goed doet, wil ik extra aandacht geven."



Eenvoudige knop

De bewindsman zegt echter heel goed te weten dat er 'geen eenvoudige knop is waar je even aan draait om gedrag van jongeren te veranderen'.



Binnen het schoolprogramma 'De Gezonde School en Genotmiddelen' wordt, in tegenstelling tot voorheen, nu vooral extra inspanning gepleegd om het gedrag van mbo-leerlingen te verbeteren. ,,Ik heb ouders, professionals en natuurlijk de jongeren zelf nodig om dat voor elkaar te krijgen", aldus de staatssecretaris op VWS. ,,De campagne 'NIX18, niet roken, niet drinken onder de 18' helpt daarbij."



Verder zal vanaf 2020 het rookvrije schoolterrein wettelijk verankerd zijn en heeft het Trimbos-instituut een 'preventiemodel alcohol, tabak en drugs' voor studenten gemaakt. Ook worden jongeren via online campagnes en populaire vloggers aangesproken op hun gedrag.