Van Ruttes 'pleur op' tot gelikte GroenLinks-avond

Zondag 4 september Premier Rutte krijgt een voorsprong op andere lijsttrekkers. Drie uur lang mag hij in tv-programma Zomergasten vertellen over hemzelf. Hij deelt ontspannen zijn liefde voor Bach en de Toppers en spreekt over zijn vrijgezelle leven. Hij neemt daarnaast stelling tegen de PVV, die volgens hem met zijn verkiezingsprogramma tegen de rechtsstaat indruist. Maar samenwerking met de partij van Wilders sluit hij niet uit. Ongetwijfeld van tevoren bedacht, maar toch opvallend is Ruttes felle reactie op demonstrerende Turkse Nederlanders die naar een NOS-verslaggever riepen dat hij moest oprotten. ,,Mijn eerste gevoel is: lazer zelf op. Ga zelf terug naar Turkije. Pleur op.'' Maandag 5 september GroenLinks wil het eigen risico in de zorg afschaffen, zegt Jesse Klaver in het AD. Volgens de GroenLinks-leider mijden mensen het ziekenhuis, omdat ze een deel zelf moeten betalen. ,,Ziek zijn is geen eigen risico'', betoogt Klaver. Dinsdag 6 september Turkije laat weten dat het de uitspraken van premier Rutte ('Pleur op') over Turkse Nederlanders ongepast vindt. Een woordvoerder van Rutte zegt dat de premier de verklaring 'voor kennisgeving' aanneemt.

Jesse Klaver presenteert met opgestroopte mouwen het verkiezingsprogramma in de Melkweg in Amsterdam. Zijn fans staan in de rij om binnen te komen, iets wat bij andere partijen vrijwel nooit gebeurt. Klaver valt tijdens een gelikte avond nadrukkelijk geen linkse concurrenten aan, maar presenteert zich als alternatief voor VVD en PVV.



Woensdag 7 september

DENK-lijsttrekker Tunahan Kuzu veroorzaakt een relletje, door voor het oog van de camera geen hand te geven aan de Israelische premier Netanyahu. Andere partijleiders vallen over hem heen. ,,Een Kamerlid onwaardig'', zegt CDA-leider Sybrand Buma 's avonds in Pauw.



Jeroen Dijsselbloem haalt uit naar de PVV, na afloop van een gastles op het Rijkswijks Lyceum. Over het verkiezingsprogram van Geert Wilders zegt de PvdA-minister van Financiën bij EenVandaag: ,,Een programma dat zegt nee, je bent een tweederangs burger en we willen je hier niet eens hebben. Stuitend.'' Hij zegt er 'voor te strijden dat het PVV-programma nooit zal worden uitgevoerd'.



Donderdag 8 september

Sharon Dijksma laat via het AD weten dat ze verkiesbaar is voor de PvdA bij de komende verkiezingen. Dat is opvallend, omdat ze voorafgaand aan de vorige verkiezingen afscheid nam van de politiek. Maar de loyale partijtijger is hard nodig voor de geplaagde partij, die meerdere ervaren krachten ziet vertrekken.