Vechtpartij bij de Vomar Poelenburg

Vernietigend rapport over Edward Snowden

15 september De inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft in een vernietigend rapport de vloer aangeveegd met Edward Snowden, die voor de inlichtingendienst CIA en de veiligheidsdienst NSA werkte. Hij liet in 2013 veel documenten over Amerikaanse spionage weglekken naar journalisten, die wereldwijd opschudding veroorzaakten.