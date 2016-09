Veel meer proeven op boerderijdieren

Dit jaar is voor 20.848 dieren vergunning gevraagd en verleend door de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) om de proeven te kunnen doen. De gezondheidsdienst opereert landelijk en is vooral bekend door zijn laboratoriumonderzoek na een uitbraak van veeziekten. In 2015 gebruikte de dienst 7.929 dieren, waarvan er 7.355 werden gedood. Het onderzoek wordt gedaan op boerderijdieren: koeien, varkens, kippen en kalkoenen.



Dierenbescherming Nederland heeft geen goed woord over voor deze enorme stijging in de afgegeven vergunningen voor proeven bij landbouwdieren. ,,Dit gaat volledig tegen de trend in'', zegt Niels Dorland. ,,Wij zitten nadrukkelijk op de lijn dat je het moet zoeken in gezonde dieren in plaats van in het versterken van de weerbaarheid van zwakke dieren, zoals dat nu gebeurt. Infectiedruk in de landbouw creëer je door veel snelgroeiende dieren met een lage weerstand bij elkaar te zetten."