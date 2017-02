Veel relaties zijn al mislukt voordat je elkaar hebt ontmoet

Valentijnsdag staat voor de deur en de winkels ontploffen van de hartjes en teddyberen. Voor steeds meer mensen is het echter hopeloos ingewikkeld om liefdevolle relaties aan te gaan. Ze willen wel graag een relatie vol liefde, empathie, begrip, humor, aandacht en intimiteit, maar het lukt niet. Het helpt als je bij jezelf herkent op welk niveau je relatie zich bevindt. Wij ontdekten dat er vijf van die niveaus zijn. Op het eerste niveau geloof je niet dat echte liefde bestaat. Het is een toneelstukje waarin eigenlijk heel andere belangen spelen, zoals status of geld. Als je toch relaties aangaat, is dat vol wantrouwen, weerzin of woede. Misschien speelde er vroeger iets als mishandeling of misbruik, waardoor je al op jonge leeftijd de onbewuste overtuiging hebt aan- genomen dat de wereld een onveilige plek is. Op niveau twee geloof je wel dat liefde bestaat, alleen niet voor jou. Je bent gaan geloven dat niemand op je zit te wachten. e voelt je vaak gekwetst, onzeker en eenzaam. Misschien laat je je misbruiken in de relaties die je aangaat omdat je denkt dat je blij mag zijn dat je überhaupt iemand hebt.

De meeste mensen zitten op het derde niveau: de scheve liefde. Je herkent ze vast. De man die zich de huid laat vol schelden door zijn vrouw en daar volkomen onbewogen naar luistert; de vrouw die al jaren weet dat haar man er andere vriendinnen op na houdt en dat stilletjes accepteert; de man die zich precies kleedt zoals zijn vrouw dat wil en is vergeten dat hij ooit zelf een smaak had; de vrouw die zichzelf net iets te snel hoort zeggen dat zíj wel minder gaat werken wanneer er kinderen komen - terwijl ze eigenlijk dol is op haar baan. In bijna de helft van de liefdesrelaties kijken de geliefden elkaar niet helemaal recht in de ogen: er is een stille hiërarchie tussen jullie en je weet het allebei.



Op het vierde niveau is het gelukkig heel erg fijn. Je bent erg op elkaar gericht en op je gezin. Er is ontzettend veel liefde en plezier. Er is aandacht voor elkaar, zekerheid en vertrouwen. Je haalt rust en zelfrespect uit de liefde van de ander. Je maakt elkaar compleet en gelukkig.