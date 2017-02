Als een gewone burger pakjes bij PostNL wil sorteren, moet hij eerst een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen, een document waaruit blijkt dat gedragingen uit het verleden geen probleem vormen voor het vervullen van een specifieke functie. In het onderwijs, de jeugdzorg en zelfs de taxibranche zijn er ook strenge controles om mogelijke probleemgevallen buiten de deur te houden.



Je zou denken dat de Dienst Bewaken & Beveiligen (DBB), het orgaan dat zich moet ontfermen over de veiligheid van politici en de Koninklijke familie, een veel strengere screening hanteert voor mensen die in aanmerking willen komen voor werk bij die organisatie. Maar dat blijkt vies tegen te vallen.



De DBB-beveiliger Faris K. was reeds in 2008 veroordeeld vanwege het schenden van zijn ambtsgeheim, toch kon hij later onderdeel uitmaken van de dienst die zulke verregaande verantwoordelijkheden heeft. En nu blijkt dat eerder al twee andere medewerkers van de veiligheidsorganisatie vanwege financiële malversaties op non-actief zijn gesteld.



Hoewel er geluiden zijn dat Geert Wilders deze ontwikkelingen politiek gaat uitbuiten, net als toen zijn broer een interview gaf en de PVV-voorman zich om die reden uit een debat terugtrok, moeten we goed in ogenschouw nemen dat dit écht ernstig is.



Cynici kunnen zeggen dat de nationalisten de misstanden bij het politiekorps willen politiseren, maar dan gaan ze voorbij aan het feit dat er geen politiek valt te bedrijven als je een paar meter onder de grond ligt.



Wilders heeft de beveiliging nodig, voor zijn werk, maar ook zijn privédomein, dat al volledig is afgekalfd. Wie de angst van de PVV-leider in twijfel trekt en er campagnemateriaal van maakt, moet nog eens bij zichzelf te rade gaan. Niet alles is een spel. Het gaat om echte mensen. De verwerpelijke denkbeelden van iemand zijn geen reden om zijn zorgen weg te honen.



Als deze kwestie al electorale gevolgen krijgt, dan zijn die voor Stef Blok, onze minister van Veiligheid en Justitie. Hij verzekert dat iedere politicus gewoon naar openbare bijeenkomsten kan gaan. Dat zijn nogal gewaagde uitspraken, zeker voor iemand die zoveel lekken in zijn belangrijkste veiligheidsorganisatie heeft.