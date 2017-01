Verbindende samenleving

Islamitische columniste stond er nog net niet bij, maar ook ik voel me aangesproken door de advertentie van Amnesty International. In een opvallende campagne die de mensenrechtenorganisatie de tweede dag van het nieuwe jaar in bijna alle landelijke kranten verspreidde, werd ons allen opgedragen om te proberen 'minder te benadrukken wat ons verdeelt en meer oog te hebben voor wat ons bij elkaar brengt'.



Het reclamebureau achter de campagne was nogal specifiek over wie zich aangesproken moest voelen: gutmenschen, treitervloggers, tokkies, referendumroepers, complotdenkers, EU-bashers, straatsissers, migrantenknuffelaars en nog tientallen andere willekeurige benamingen. Eens even denken, wat brengt ons zoal bij elkaar? Om te beginnen streven we allemaal naar een goed leven in dit kleine landje. Willem-Alexander is ons aller koning en de Grondwet biedt iedereen het kader waarbinnen je dat goede leven kunt vormgeven. Vanaf hier wordt het al moeilijker. De Nederlandse taal bijvoorbeeld, kan ik eigenlijk al niet meetellen omdat er mensen zijn die geen Nederlands spreken. En het is niet eens nodig om een goed leven op te bouwen in Nederland, kijk maar naar de expats in Amsterdam en enkele van mijn familieleden.



Er zijn een paar elementen in een samenleving die voor bijna iedereen verbindend werken. Ik kan er vier bedenken. Bij mij staat eten op nummer één. Eten brengt mensen bij elkaar. Het maakt mij in ieder geval niet uit wie je bent, of op welk punt je staat in het politieke spectrum: als je iets lekkers voor mij kookt, ben ik je beste vriend. In ieder geval voor de duur van de maaltijd. Opportunistisch? Nou en, eten brengt mij nu eenmaal intense vreugde. En dat is vast voor veel mensen zo. Handel is punt twee. Bewezen effectief. Mensen vergeten al gauw hun verschillen als er geld valt te verdienen. Biljetten blijven evenveel waard, of ze nou komen van een salafist en zijn geheel gesluierde vrouw of een extravagant geklede homo. Kinderen kunnen ook vaak als smeerolie dienen. Het maakt niet uit waar ik ben, als ik mijn kinderen bij me heb, is een gesprekje met een onbekende zo aangeknoopt. Als studente reisde ik vijf jaar lang dagelijks met de trein naar Leiden. De gesprekken die ik in al die jaren op dat traject heb gevoerd met volslagen onbekenden zijn op twee handen te tellen. Maar nu ik met mijn kinderen reis, is het elke keer raak. Mensen vinden mij kennelijk makkelijker benaderbaar via mijn bloedjes.



En tenslotte: leed. Als iemand iets slechts overkomt in jouw bijzijn, kun je niet anders dan helpen. Je staat niet stil bij huidskleur, geloof, seksuele voorkeur of sociale klasse op het moment dat 'de ander' voor jouw neus uitglijdt. Nee, je reikt hem de hand en vraagt of je kunt helpen. Geert Wilders, als je ooit voor mijn voeten uitglijdt: ik zal je helpen. Zonder aarzelen. Ik zal mijn hand naar je reiken en ik zal je vragen of ik kan helpen.



En daarna, als je het stof van je hebt afgeschud, zal ik vragen of je nog steeds minder islam in Nederland wil. Oh nee, sorry, we zouden niet benadrukken wat ons verdeelt.