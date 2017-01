Verbod op taakstraf steeds vaker omzeild

Vorig jaar is 622 keer een taakstraf opgelegd in combinatie met één dag cel. In 2012 - het jaar waarin het taakstrafverbod werd ingevoerd - gebeurde dat nog maar 83 keer. Dat blijkt uit cijfers die deze krant heeft opgevraagd bij de Raad voor de rechtspraak. Het taakstrafverbod schrijft voor dat ernstige delicten en zedenzaken in principe niet met een taakstraf mogen worden afgedaan.



Het verbod geldt ook voor lichtere zaken als een veroordeelde in de vijf jaar ervoor al een taakstraf kreeg voor hetzelfde delict. Rechters kunnen het verbod omzeilen: ze mogen wél een taakstraf opleggen in combinatie met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dat gebeurde recent onder meer in de Valkenburgse zedenzaak. 23 mannen die betaalden voor seks met een minderjarig meisje kregen een taakstraf en één dag cel.



Woede

Tot woede van het OM, dat hoge gevangenisstraffen had geëist. ,,De escape om slechts één dag cel te geven wordt nu op grote schaal gebruikt", zegt Henny Sackers, hoogleraar sanctierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. ,,Het verbaast mij niet. Rechters hebben zich flink verzet tegen de invoering van het taakstrafverbod. Ze houden zich op deze manier keurig aan de wet."



CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg is het daar totaal niet mee eens. Zij werkte mee aan de invoering van het verbod. ,,Te veel rechters lijken de wet nu naast zich neer te leggen. Dit ondermijnt het rechtsgevoel van slachtoffers." Volgens hoogleraar Sackers wordt één dag cel in de praktijk niet uitgezeten ,,Een deel van deze veroordeelden heeft al een dag vastgezeten in voorarrest. En voor de anderen geldt dat het te duur is om ze voor slechts één dag naar de gevangenis te sturen."



Jammer

Rechter Elianne van Rens noemt het 'jammer' dat het taakstrafverbod is ingevoerd. Ze vindt een taakstraf soms gepaster dan een celstraf. ,,Daders moeten in hun eigen tijd aan het werk en worden daarmee ook gebrandmerkt. Onderschat de impact die dit heeft niet."