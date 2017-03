Verbonden door de verwarring

Sinds de verkiezingsoverwinning van Donald Trump gaat het zo vaak over de verdeeldheid in de samenleving, dat je je afvraagt of er eigenlijk dingen zijn die we nog wel met elkaar delen - of we nu op een partij van de gevestigde orde stemmen of daarin juist het vertrouwen kwijt zijn.



Eerst dacht ik: de polarisatie en verharding in het debat, wil daar iedereen in ons consensus-gerichte landje niet eigenlijk het liefst vanaf? Een man uit Brabant bijvoorbeeld zei: ,,Weet je, vroeger stemde je als ondernemer CDA of VVD, het kwam toch wel in het midden uit. Ik heb me daar nooit zorgen over gemaakt. Het kwam wel goed. Mensen staan nu zo lijnrecht tegenover elkaar, en zo ver van elkaar af."



Dit hoor je heel vaak. Maar het geldt niet voor iedereen. De mensen ('trollen') die op Internet de boel bij elkaar schelden en sarren vermaken zich kostelijk. Ook spreek ik mensen die geloven dat je als samenleving alleen verder komt als je de echte tegenstellingen die er nu eenmaal zijn openlijk benoemt en hard uitspeelt.



Toen dacht ik: we willen geen burgeroorlog. Maar ook dat is niet juist. Ik spreek mensen die geloven dat Nederland, en het Westen in het algemeen, juist eens goed door elkaar gerost moet worden. ,,De sfeer doet me nu soms denken aan net voor de Eerste Wereldoorlog," zei iemand die veel in die kringen verkeert. ,,Dat flirten met geweld. Ik ga geen namen noemen, maar ik ken mensen van wie je het niet zou verwachten die zeggen 'laat de boel maar eens goed kapot gaan.' Figuren die echt denken aan burgermilities, een mars op Den Haag."



Ik ging al bijna denken dat we echt niets meer gemeen hebben, toen ik 'Harmen' sprak, een ondernemer van begin dertig uit Friesland. ,,Weet je", zei hij. ,,Ik ben een boer. Ik heb geen idee wat zo'n woord als 'populisme' betekent. Of 'socialisme'. Je vraagt of ik me thuis zou voelen bij de SP. Weet ik veel! Ik heb een uitgesproken mening, maar ik heb geen verstand van dure woorden."



Toen ging mij een lichtje op. Zou het kunnen dat niemand van ons het nog snapt? Dat verwarring iets is dat we allemaal delen? En dat we daarom zo boos worden als iemand ons tegenspreekt en daarmee die verwarring nog groter maakt?



Ga een uur het internet op en je gelooft niks meer, of alles. Is het zo vreemd dat sommige mensen zich in die verwarring dan vastklampen aan de gevestigde orde-partijen, en anderen zich om dezelfde reden juist vastbijten in hun steun voor Wilders? Hij gaat het oplossen, hij is de man die een einde maakt aan de verwarring. Zegt iemand dan 'maar Wilders heeft geen plan', dan ontploffen PVV'ers. Want je pakt ze de oplossing voor hun verwarring af.



Op hun beurt houden kiezers van traditionele partijen de boel overzichtelijk door te denken: ze hebben inderdaad geen oplossing laat staan een visie, maar de populisten maken het alleen maar erger want die hebben geen plan. Wijst dan een PVV'er erop dat 'geen oplossing' hetzelfde is als 'geen plan' en je hebt opnieuw ruzie. Want de verwarring is terug.



Dat viel me erg op aan Harmen: door openlijk toe te geven dat hij het ook niet meer weet, valt er iets van hem af. ,,Ik vraag aan mensen, wat stem je", ging Harmen verder. ,,En ze hebben allemaal een antwoord. Dan vraag ik, waarom die partij? En niemand heeft een antwoord."



Zelf zit Harmen veel op internet. ,,Ik ben geen complotdenker", zei hij. ,,Maar ik wantrouw alles en denk er zelf over na." Hij heeft veel gelezen over Oekraïne en Poetin en maakt zich heel kwaad over de 'kromme manier' waarop in het Westen hierover wordt bericht.



Het punt is natuurlijk: als je eenmaal besluit dat de Westerse of Nederlandse media niet te vertrouwen zijn, waarop baseer je dan je vertrouwen in andere nieuwsbronnen? Waarom zouden juist die je niet manipuleren of voorliegen? Harmen zag het probleem, en zei toen simpelweg: ,,Rond de Oekraïne is het wel duidelijk hoor."



We praatten verder en toen vroeg ik Harmen wat hij nu ging stemmen: ,,Het is gewoon veel te moeilijk voor een normaal mens om een partij te kiezen", verzuchtte hij. ,,Krijg er maar eens verstand van, zeg ik dan." En hij lachte opgewekt.



Waardoor verloor u het vertrouwen in de politiek? Deel het op kunnenwepraten.nl en ga erover in gesprek. Eerst meer lezen? Een uitgebreid artikel van Joris is hier te vinden. Zijn terugblik op het eerste grote interview vind je hier en zijn stuk van afgelopen zaterdag hier.