Vergeten door alles en iedereen

De laatste anderhalf jaar berustte hij in zijn situatie. Hulp zocht hij niet. ,,Ik dacht: laat me maar uitdoven. Ik heb mijn kansen gehad. Eigen schuld.'' Tot die dag, eind vorig jaar, waarop Sjanti hem aansprak. Hij accepteerde de hulp niet meteen. ,,Ik dacht: hier hebben anderen niks mee te maken. Dit heb ik zelf gedaan.''



Toeval

Het project ontstond bij toeval, vertelt Yvonne van Stiphout, bestuursvoorzitter van Antes. ,,Woonbron stuitte steeds vaker op mensen die het niet redden. Ze vroegen ons om daar samen eens naar te gaan kijken. We zijn enorm geschrokken van wat we daarna aantroffen.''



Al meer dan honderd 'vergetenen' ontdekte het team in vier maanden tijd, en dat in maar een beperkt deel van de stad. Volgens Van Stiphout toont het aan dat duizenden mensen in Nederland in een vergelijkbaar isolement leven. ,,Dit is waar de marktwerking ons heeft gebracht. Wij kunnen niet meer zomaar op zoek naar mogelijke problemen, we kunnen alleen aan de slag met wat ons wordt aangereikt. Maar deze mensen komen niet op ons af. Ze gáán niet naar de huisarts. En dus zien we ze niet. In de Nederlandse zorg is het systeem leidend geworden, niet de mensen. En daar is dit een vreselijk gevolg van.''



Twee maanden

Nog twee maanden, dan zetten Antes en Woonbron het project stop. Alleen Antes stopte er al tweeënhalve ton in, en dat wordt door niemand vergoed. Van Stiphout: ,,We blijven zorgen voor de mensen die we nu hebben ontmoet. Maar dit is maar een klein deel van de totale groep in ons land die zo leeft. En als er geen geld komt, gaan we die mensen pas tegenkomen als het helemaal met ze is misgegaan.''



Sjanti en Brigitta gaan verder met hun ronde. Eerst naar een Hindoestaanse moeder van vier, die na de dood van haar vader zo in de war was dat ze zich vijf jaar lang opsloot. Ze werd ontdekt toen een loodgieter van Woonbron, op zoek naar de oorzaak van een lekkage, naar binnen wilde. Sjanti: ,,Die loodgieter zei: daar ga ik niet naar binnen. Dat is in strijd met de arbowet.''



Ingewikkeld

We bezoeken een man die samenwoont met zijn verstandelijk beperkte moeder, en bij elke kritische vraag begint te schreeuwen. Het is koud in de flat, waar alleen twee banken staan en het behang van de muur valt. Dan naar Aline, een jonge vrouw die zelf ook niet begrijpt hoe het zo ver heeft kunnen komen. Overal in haar flat liggen stapels spullen, ze zit zonder geld en eten, de schuldeisers staan in de rij. ,,Ik vind het gewoon zo ingewikkeld allemaal.''



Aan het eind van de dag gaan we nog even langs bij Alberto. Eigenlijk, zegt Brigitta, was er in materieel opzicht niet eens zo veel nodig om hem uit het moeras te slepen. ,,Ik heb zijn uitkering aangevraagd en een fonds geregeld. Na een week had hij weer gas en water. Het kostte vooral tijd om hem hulp te laten accepteren.''



Droom

Wat als Sjanti hem niet had zien sjouwen met die tassen vol flessen? Sjanti: ,,Dan was hij waarschijnlijk het huis uitgezet vanwege een huurschuld, en dakloos geworden.'' Nu heeft Alberto een afspraak om te praten over een leer-werktraject. Hij droomt van een leven als kok, liefst weer wat vrienden, een partner misschien. ,,Ik had een valse start, en ik heb het nooit meer kunnen inhalen. Ik heb het gevoel dat ik die kans nu alsnog krijg.''