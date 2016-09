Verhit debat in Kamer over nasleep couppoging Turkije

Alle fractievoorzitters zijn aanwezig voor het debat. Ook premier Rutte, minister Koenders van Buitenlandse Zaken en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteren mee.



Tijdens het debat komt onder meer de problemen in de Zaanse wijk Poelenburg aan de orde. Daar zorgen Nederturken al weken voor overlast door mensen lastig te vallen en de politie belachelijk te maken. De beelden worden op YouTube gezet. Afgelopen week werd ook een raadslid bedreigd na kritiek op de jongeren.



,,Als je dit soort dingen doet, dan hoor je niet in Nederland thuis", aldus Wilders, die spreekt van misdrijven. Hij vraagt om een wetswijziging zodat overlastgevers in het vervolg uitgezet kunnen worden.



Halbe Zijlstra van de VVD zegt dat de problemen in Zaandam los staan van de couppoging, maar niet los van de Turkse problemen gezien kunnen worden. ,,Een van de jongeren roept zelfs: 'Ik heb een Erdogan-strijder'. Daar wordt ik niet vrolijk van."



Aangiften

Gisteren liet de regering weten dat er sinds de couppoging zo'n 175 aangiften zijn gedaan vanwege de spanning binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap. Volgens Rutte lag de piek in juli, vlak na de mislukte coup van 15 juli in Turkije. De afgelopen weken kwamen er minder aangiftes binnen.



Rutte zei eerder dat hij niet van Turkse Nederlanders verwacht dat zij de banden met het land van hun voorouders geheel doorsnijden. Maar hij wil wel dat ze ondubbelzinnig een keuze maken voor Nederland en niet dat spanningen uit Turkije worden geïmporteerd.