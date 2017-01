Verhofstadt neemt het op tegen Trump

Hoe denkt u dat Trump aan zijn verstand te kunnen brengen?

Half grappend: ,,Misschien kan ik hem het boek geven, als ik morgen naar Washington ga.'' Serieus: ,,Wij in Europa moeten stappen zetten in die richting. Dat is het meest overtuigende wat je kunt doen. Niet te veel discussiëren, maar onze akkoorden afsluiten. We moeten niet meer wachten en nu echt stoppen met te denken dat de Amerikanen het wel komen oplossen als er ergens een probleem is, zoals in Kosovo nog gebeurde.''



Hoe realistisch is meer Europese samenwerking? Globalisering is een vies woord geworden en anti-Europese partijen winnen aan kracht.

,,Volgens mij zeer realistisch. Iedereen zei vijf jaar geleden: een defensie-unie, dat is onmogelijk. Maar nu zitten we te praten over verdergaande samenwerking tussen onze legers. Een bankenunie, Merkel wilde dat in 2008 niet. Nu is hij er feitelijk toch gekomen en moeten we hem uitbouwen.''



,,Het zijn crises die de leiders in Europa verplichten om zaken te doen die ze wellicht niet graag doen. Een verder verenigd en sterker Europa dringt zich op. Je kan niet anders. Tenzij je afhankelijk wilt zijn van een situatie zoals we die nu beleven, als je een speelbal wilt zijn van de grote mogendheden Amerika, Rusland en China.''