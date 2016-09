'Verhoogde kans op leukemie in nucleaire zone Mol-Dessel'

In Mol-Dessel staat een kerncentrale en in de zone eromheen wordt nucleair materiaal gemaakt, verwerkt en als afval opgeslagen. De zone ligt dichtbij de grens met Nederland, waardoor het onderzoek ook betrekking heeft op inwoners van Nederland. Een klein deel van het buitengebied van de Nederlandse gemeente Reusel-de Mierden ligt nog net in de straal van vijftien kilometer rondom de kerncentrale.



Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 2002 tot en met 2008. De onderzoekers vermoeden dat er een verband is tussen de windrichting en de leukemie, zo stellen ze in het rapport. Om te zien of dat echt zo is, zou nader onderzoek nodig zijn. Er is bovendien een verband gevonden van de afstand tot de centrale met de windrichting waarin radioactieve gasuitstoot zou waaien, aldus de publicatie.



Conclusie

Lodewijk Van Bladel, stralingsexpert bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en co-auteur van het onderzoek, geeft tegenover De Morgen aan dat het om 'een handjevol kinderen' gaat. Om een harde conclusie te trekken, is nader onderzoek nodig. ,,We hebben geen verband bewezen. Toch willen we geen enkel risico uitsluiten."



De nucleaire installatie in Mol is sinds 1956 actief. De installatie, de oudste in zijn soort in België is onderdeel van het Studiecentrum voor kernenergie. Aanleiding tot de studie is een grootschalig Duits onderzoek in 2008, waaruit bleek dat jonge kinderen in de buurt van een kerncentrale een verhoogde kans op kanker hebben.