Verkrachting Zweedse vrouw en arrestatie live op Facebook

Een meisje dat de beelden online zag, belde de politie, die zich naar het appartement haastte en de mannen op heterdaad betrapte en arresteerde.



Het meisje dat de politie belde, zag hoe de gewapende mannen (geboortejaar 1992, 1996 en 1998) de kleren van een nagenoeg bewusteloze vrouw uitdeden en haar begonnen aan te randen. Een andere getuige dacht eerst dat het om een 'slechte grap' ging, maar niets was minder waar.



Ziek

De politie haastte zich naar een appartement in de Zweedse stad Uppsala en kon er drie mannen op heterdaad betrappen. Ook dat was live te zien op Facebook want pas iets later werd de camera afgezet. ,,Het eerste wat je denkt is: 'hoe kun je een vrouw zoiets aandoen?'. En hoe kan je dit dan nog eens live doen?'", vroeg een andere getuige, die het filmpje ook live gezien had, zich af. ,,Dit is gewoon ziek."