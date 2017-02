Verloskundige: Prachtig dat de thuisbevalling bestaat

Medische indicaties



Maar in de loop der jaren is het circus rond zwangerschap en bevallen aan steeds meer medische regels gebonden. Niet direct verkeerd, zegt de verloskundige voorzichtig. ,,Maar doordat er steeds meer redenen komen om in een ziekenhuis te bevallen, verliest de thuisbevalling aan terrein. In de laatste tien jaar zijn er veel meer medische indicaties bijgekomen. Ik wil me er niet aan wagen of het goed of slecht is.. maar toch. Die vrouwen wilden in principe wel thuis hun kindje krijgen.'' Volgens Beentjes is het percentage wat thuis bevalt wel steeds lager, maar het percentage vrouwen dat thuis had willen bevallen is veel hoger.''



Nederland was jarenlang hét land van de thuisbevalling. De vroedvrouw is er trots op dat ze daar een onderdeel van is. ,,Van oudsher is dat zo. Het heeft te maken met de 'scheepvaartsmentaliteit' van Hollanders: doe maar gewoon.'' Hier zeggen vrouwen vaak tegen elkaar 'ik ben zwanger, niet ziek'. In andere landen staan ze daar heel anders in. ,,Kijk maar over de grens: de bevallingscultuur in België is compleet anders. Daar is het een medische bedoening.''



Aan de andere kant wordt er door artsen en verloskundigen vanuit de hele wereld naar de Nederlandse geboortezorg gekeken. In Denemarken gaan ze volgens de voorzitter van de koepel ook weer terug naar de bevalling in huiselijke sfeer. ,,We horen het vaak van buitenlandse geboorte-experts: Houd dit Hollandse stuk vast.''