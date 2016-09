Vermiste papegaai (92) herenigd met baasjes in VS

Politiechef Ray Calverley is volgens NBC in zijn nopjes met de vondst van de geelbuik amazone. ,,Ik kan me voorstellen hoe blij de baasjes van Bonnie zijn. De papegaai zit al generaties lang in hun familie en ze sprongen een gat in de lucht toen ze het goede nieuws hoorden." Calverley zegt dat de politie de opnames van hun beveiligingscamera's zal bestuderen om erachter te komen wie de vogel heeft achtergelaten.



Eigenaresse Kathy Gardner was doodongerust. ,,Dat iemand het lef had om gewoon onze voortuin in te lopen en haar mee te nemen. De afgelopen drie dagen zonder Bonnie waren heel moeilijk voor ons. Maar nu ben ik alleen maar dankbaar dat iemand haar terug heeft gebracht. Bonnie is erg oud en ze kent niemand anders dan ons." Volgens Gardner praatte Bonnie honderduit onderweg van het politiebureau naar huis.



Geelbuik amazones kunnen honderd jaar oud worden en zijn hele sociale vogels. Tamme amazones hebben een hechte band met hun eigenaren.