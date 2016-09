Vernietigend rapport over Edward Snowden

Hij liet in 2013 veel documenten over Amerikaanse spionage weglekken naar journalisten, die wereldwijd opschudding veroorzaakten. De acties van de nu 33-jarige Snowden hebben 'enorme schade aan de Amerikaanse veiligheid toegebracht', zo staat in het rapport. Hij zou naast zijn 'verraad' hebben gelogen over zijn afkomst en conflicten hebben gehad met collega's.



De commissie beschouwt Snowden bepaald niet als klokkenluider, zoals hij zichzelf in interviews heeft beschreven. Er loopt een arrestatiebevel tegen hem. Snowden verblijft voor zover bekend in Moskou.