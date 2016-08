Verstappen zorgt voor files richting Spa

'Moordverdachte Amsterdam-West werd verkracht'

12:09 De man die een maand geleden iemand doodstak in Amsterdam-West, zegt dat hij kort ervoor was verkracht door het slachtoffer. Hij was bang dat het nog een keer zou gebeuren, zegt zijn advocaat in Het Parool. Hij vindt dat er sprake was van noodweer en wil daarom dat zijn cliënt vrijkomt.