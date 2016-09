Vertrekkende zussen

Als ik met de taxi langs het huis van mijn oudere zus Leonora kom, schiet er een golf van gemis door me heen. Inmiddels is ze al helemaal gesetteld in het land waar de kinderen Harry Potter-achtige uniformen dragen en de herten haar Gucci-schoenen aanvreten. Toen ik vroeger uit een of ander ver oord terugkwam, plofte ik meestal vermoeid neer op een stoel aan haar keukentafel en laafde me aan het gezinsleven waar ik geen deelnemer, maar toeschouwer van was. Nu wonen er vreemde mensen in het pand en kan ik niet naar binnen.



Als ik aankom in mijn straat vind ik mijn roze fiets als een halfdode my little pony voor mijn deur. In het slot blijkt een ijzeren staafje te zijn geduwd door een dief met een ondoordacht plan. Zwetend, kreunend, hijgend en puffend sleep ik mijn te grote koffer de trap op naar mijn nieuwe woning.



Zwarte spin

Ik kom net terug uit Stockholm, waar ik La Voix Humaine heb gespeeld en moet de volgende dag vroeg weer vertrekken naar een ander land in verband met werk. In de snikhete slaapkamer word ik verwelkomd door een grote, zwarte spin die zich een week geleden voor het eerst liet zien naast mijn bed en nu als bevroren op mijn spierwitte gordijnen zit, duidelijk niet van plan om uit zichzelf te vertrekken. Ik schrik van de bel met videoscherm waar ik nog altijd niet veel van begrijp en buzz Esther naar binnen.



Ook mijn andere zusje gaat de stad verlaten. Ergens in Drenthe, middenin een bos met een meer en kabouters (dat beweert mijn neefje Benjamin tenminste), gaat ze een huis betrekken met haar man, de hond en natuurlijk hun zoon. Voor de allerlaatste keer komt ze bij me langs voor een glas cava. Als Esther met een sierlijke, nonchalante beweging de spin in haar hand neemt en rustig blijft staan, terwijl ik alleen maar kan denken aan de kriebelende, harige poten tegen haar handpalm, vraag ik me af hoe het toch kan dat wij hetzelfde dna hebben.



In alle rust schetst ze me hoe haar paradijs in Drenthe er precies uit zal komen te zien. Geïnteresseerd probeer ik te knikken, terwijl ze kalm het balkon op loopt en de spin vrijlaat. Even later heeft Esther fietssleutelkwijt.nl gebeld en sta ik stomverbaasd toe te kijken hoe een extreem beleefde jongen, na mijn paspoort te hebben gecheckt, met een kort rukje mijn slot openzaagt en me 5 euro vraagt. ,,Pinnen, contant, wat u wil, mevrouw." We zetten de fiets aan een ketting en babbelen honderduit over heden, verleden en toekomst. Mijn zusje die altijd mijn kleintje zal zijn, mijn tegenpool, mijn dappere uitblinker, gaat een nieuwe gigantische onderneming aan en ik kan niets anders dan glunderen van trots. Als we afscheid nemen, moet ik moeite doen om niet te huilen. De stad voelt bij voorbaat leeg zonder twee rotsen van bloedverwanten. Ik vraag me af wie de volgende keer de spin zal weghalen.