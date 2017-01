Verzekeraar laat beroofde fietsenhandelaar in kou staan

Te bizar voor woorden. Zo noemt Wegdam de afwikkeling van de inbraak en diefstal van vijftig peperdure racefietsen en mountainbikes, eind september vorig jaar.



,,Op verzoek van Interpolis liet ik het alarmsysteem in mijn zaak in 2013 volledig vernieuwen omdat het volgens hen was verouderd. Ik moest zelfs een extra module aanschaffen zodat het beveiligingssysteem draadloos de alarmmelding kan doorbellen als inbrekers de bedrading doorknippen. De installateur en verzekeraar keurden de nieuwe beveiliging goed maar desondanks wordt de schade niet vergoed", verzucht de ondernemer.



'Niks te verwijten'

Hij begrijpt he-le-maal niets van de gang van zaken. ,,Interpolis meldde onlangs per brief dat ik goed verzekerd ben en dat mij niets te verwijten valt maar schrijft tegelijk dat mijn pand onvoldoende was beveiligd. De bovenverdieping is uitgerust met bewakingscamera's maar had volgens hen ook voorzien moeten zijn van bewegingssensoren. Dat was drie jaar geleden niet nodig omdat het een afgesloten ruimte zonder ramen of deuren is die je alleen kunt bereiken via de trap en daarop zitten wél sensoren."



De inbrekers moeten dat geweten hebben want ze zaagden in de nacht van 29 op 30 september een gat in het platte winkeldak en sleepten de fietsen naar buiten zonder dat het alarm afging. Wegdam heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen die gespecialiseerd is in Verzekeringsrecht.



Wijzen naar elkaar

,,Mijn verzekering loopt via de Rabobank Emmen-Coevorden. Die zegt dat de schadeclaim wordt beoordeeld door de landelijke afdeling van Interpolis maar wat weet die nou van de situatie in mijn zaak? De landelijke afdeling wijst naar de beveiligingsinstallateur en die wijst weer naar Interpolis maar ik wil gewoon waar ik recht op heb en dat is twee ton schadevergoeding. Ik moet mijn eigen gezin onderhouden én de drie gezinnen van mijn werknemers", zegt Wegdam hoorbaar verontwaardigd.



'Oplossing'

De Rabobank Emmen-Coevorden zegt lastig te kunnen beoordelen of de fietsenzaak conform de richtlijnen was beveiligd. ,,Er zijn verschillende lezingen. Meneer Wegdam vertelt zijn verhaal en dat mag er denk ik zijn maar of het feitelijk helemaal juist is? De verzekeraar is een andere mening toegedaan en het beveiligingsbedrijf ook", zegt directeur Bedrijven Ron Klitsie.



Hij bevestigt dat de schadeafhandeling bij Interpolis op landelijk niveau gebeurt maar volgens hem bezochten schade-experts van de verzekeraar de fietsenzaak na de inbraak en diefstal. De directeur zegt op dit moment niks te kunnen betekenen voor de gedupeerde ondernemer maar heeft wel met hem te doen.



Klitsie: ,,Je praat niet over een paar duizend euro schade maar over een substantiële schade van een paar ton. Ik wil geen verwachtingen scheppen maar ben wel aan het kijken of ik iets voor hem kan doen. Intern loopt er van alles maar daar kan ik nog niks over zeggen", aldus het directielid van de Rabobank Emmen-Coevorden.



Kittel

De gestolen racefietsen en mountainbikes waren volgens Wegdam niet de eerste de beste. ,,Alles van rond de 1.500 euro lieten de dieven staan. Ze hadden het puur gemunt op dure exemplaren van meer dan 3.000 euro. Fietsen van grote merken zoals Pinarello, Cannondale en Cervélo. Sommige kosten 7.000 euro. Onder de verdwenen fietsen ook de Felt-fiets waarop de Duitse wielrenner Marcel Kittel in 2013 de Gele Trui won in de eerste Tour-etappe op Corsica", zegt de ondernemer teleurgesteld. Hij heeft aardig wat profploegfietsen in huis die voor hem als topfietser - Wegdam werd vorig jaar eerste tijdens het NK Tijdrijden voor amateurs - ook een grote emotionele waarde vertegenwoordigen.