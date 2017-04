Vier auto's in brand in Nootdorp

Democraten keren zich tegen benoeming Republikeinse opperrechter

3 april De benoeming van rechter Neil Gorsuch in het Hooggerechtshof houdt de gemoederen in de Amerikaanse politiek flink bezig. Door een blokkade van de Democraten heeft Gorsuch, kandidaat van Trump, niet genoeg steun in de Senaat. Maar: de Republikeinen hebben, na meerdere recente nederlagen, dringend een succes nodig en zijn niet voor één gat te vangen. Ze gaan voor de zogenaamde 'nucleaire optie'.