Vier het met bananen

Cupcakes

Wat zeggen de juf en meester ervan? Het maakt wel degelijk uit waar de school staat, zo blijkt uit navraag bij onderwijzers. Op scholen met hoger opgeleide ouders worden de meeste cupcakes gebakken en staan groente- en fruitprikkers hoog in het vaandel. Ook komen hier vaak fantastische creaties voorbij, veelal geïnspireerd door Pinterest. Het puntzakje met friet van cake en slagroom als mayonaise, bijvoorbeeld. Of de 'heksenvingers': vingers van deeg met een halve amandel als nagel en onder die nagel een beetje bloederige jam. ,,Het gaat hier steeds meer om de beleving'', vertelt meester Björne. ,,Neem het plantenpotje met aarde van brownies en daarin een takje munt. 'Kunnen jullie er meteen een kopje thee bij zetten', legt zo'n ouder er dan bij uit. Op mijn vorige school was zoiets ondenkbaar. Daar zaten vooral kinderen op van laagopgeleide ouders en die trakteerden altijd chips. Of chips én snoep."



Juf Leonie, leerkracht op een school in een 'aandachtswijk', kan dat beamen. Hier geen gestylede traktaties van Pinterest, maar vooral veel, vet en zoet. ,,Om daar verandering in te brengen, organiseerde onze school een cursus 'gezond trakteren'. Daar kwamen alleen ouders op af die toch al hun best deden. En als er dan eens een kind met mandarijntjes op school komt, is de hele klas zichtbaar teleurgesteld.''



Veel werk wordt er op haar school niet gemaakt van de traktaties, of het moeten de feestzakjes zijn waarin het snoep wordt uitgedeeld, soms met een ballon of potlood erbij. Een non-foodtrend die op de school van meester Björne alweer is overgewaaid. Een steeds terugkerende golden oldie is daar de halve meloen of komkommerkrokodil met satéprikkers. ,,Kaas, augurk, worst en druif doen het altijd goed'', aldus Björne. ,,Maar de laatste tijd verschijnen er ook heel vreemde dingen op die stokjes. Nibbit met aardbei en zo.''



Heel irritant zijn de traktaties met allerlei instructies erbij. Meester Björne: ,,Dat je die cake tijdens de les in de keuken in plakjes moet gaan snijden. Of nog van alles in de koelkast moet laten opstijven. Gisteren nog: een krat hele watermeloenen die gewoon op je bureau wordt neergezet. Of ik die straks even wil opensnijden en verdelen."



Juf Leonie: ,,Ik had een moeder met een verjaarstaart die wilde dat ik er zo'n vuurspuwende toren op zou zetten. Het was écht brandveilig, zei ze, en ze eiste dat ik er foto's van zou maken. Toen ik dat ding aanstak, smolt de halve taart weg en spatte de slagroom door de klas.''