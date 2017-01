Vier jaar geleden. Wat deed u toen? Was u gelukkig? Bent u nog altijd met de persoon met wie u destijds in bed lag? Heeft u nog dezelfde baan? Dezelfde vrienden? Dezelfde fysieke gesteldheid?



Om uw geheugen op te frissen: vier jaar geleden trad Paus Benedictus XVI af. Was de verbouwing van het Rijksmuseum bijna klaar. Was koningin Beatrix nog ons staatshoofd. Werd Chelsea Manning veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf.



Denemarken won het Songfestival met een liedje met een guitig fluitriedeltje erin. Kabinet-Rutte II was net vol goede moed aan zijn ­regeerperiode begonnen. Anouchka van Miltenburg was de nieuwe Kamervoorzitter. Michel Teló zong de best verkochte single in Nederland.



Dikke kans dat u niet eens meer weet welk liedje hij zong. Het enige dat nog hetzelfde is, is dat Sven Kramer en Ireen Wüst vier jaar geleden óók allebei Europees kampioen allround waren. Maar het zou me niks verbazen als ik dit over vier jaar ook weer zou kunnen typen. Tijd is een verraderlijk iets. Je hebt jaren die voortkabbelen. Waarvan je je achteraf weinig speciaals kunt herinneren.



En er zijn de jaren die zoveel veranderden dat ze voor altijd in je geheugen gegrift blijven staan. De feiten uit 2013 die ik jullie hier voorschotelde, lijken alweer veel langer ­geleden dan een luttele vier jaar. De wereld is alweer zo veranderd. Er is terreurdreiging gekomen, Snapchat, nepnieuws, een glutenvrij-eten-hype. Beatrix leeft rustig in de luwte en wat Michel Télo nu doet? Geen idee.



Ik ben zelf ook heel iemand anders geworden dan ik in 2013 was. Toen lag ik op zaterdagochtend in mijn bed. Nu lig ik op zaterdagochtend in een zwembad met mijn baby om 'De wielen van de bus' te zingen. Soms gaan vier jaar snel voorbij. Soms lijken ze een eeuwigheid te duren.



En nu Donald Trump vandaag voor vier jaar de president van de Verenigde Staten gaat worden, vraag ik me af: hoelang gaan deze jaren gevoelsmatig duren? Hoe kijken we in 2021 op dit moment terug? Maar deze tijden zijn zo onvoorspelbaar dat ik werkelijk geen idéé heb.