Vijftien jaar na 9/11

Je weet natuurlijk nog wel waar je was, toen je het hoorde. Iedereen weet nog waar-ie was. Misschien zag je het tweede vliegtuig live het World Trade Center in vliegen. Misschien hoorde je van iemand anders over de verschrikkingen. En daarna werden bij de NOS telkens dezelfde beelden herhaald. De stoffige straten, de rennende mensen.



Ik moest naar muziekles in Scharnegoutum. Jan, mijn trompetleraar, wist nog van niks. Ik wist ook nog weinig, maar wel dat het allemaal heel erg was.



Boterham

En nu is het alweer vijftien jaar geleden dat twee vliegtuigen zich in het WTC in New York boorden. Twee torens vol met mensen die net aan het werk waren gegaan. Die die ochtend misschien nog snel een boterham hadden gegeten met hun geliefde. Die de kinderen nog even naar de crèche hadden gebracht. Die de avond ervoor nog met een vriend hadden gebeld om plannen te maken voor het weekend.



En al die levens waren op slag voorbij. Of ze wisten dat het niet lang meer zou duren. We kennen allemaal de wanhopig ingesproken voicemails. Het surrealistische beeld van mensen die uit het raam van een wolkenkrabber springen.



Grote kluwen

En het gekke is: na vijftien jaar is het dat geworden. Een beeld. Een stukje geschiedenis. En de mensen die bij die aanslag zijn omgekomen, worden een grote kluwen van gezichten en beroepen. Foto's die langzaam vervagen.



Terwijl er achter elk slachtoffer een familie staat. Een geliefde, een kind, een ouder. Die nu al vijftien jaar iemand moet missen. Voor wie de tijd misschien gewenning heeft gebracht, maar voor wie het missen niet minder is geworden.



Ongewild zijn al die slachtoffers onderdeel geworden van een groter verhaal, van de wereldgeschiedenis. Maar uiteindelijk zijn ze vooral gewoon mensen, die gewone levens leefden, voordat daar plots een einde aan kwam. Met daarachter gewone families die gisteren een zware dag hebben gehad, maar die in al die jaren daarvoor ook gemist en gehuild hebben. En die elke dag proberen om hun geliefde niet alleen onderdeel van de wereldgeschiedenis te laten zijn, maar ook van hun eigen heden en verleden.