'Vluchtige contacten ben ik gaan mijden'

Als ze één droom buiten het winnen van wielerwedstrijden moest noemen, zei Marianne Vos (29) jarenlang: motorrijden. Nooit had ze tijd en altijd was ze bang een blessure op te lopen. Maar nu haar lichaam hard 'ho' had gezegd tegen dat maniakale topsportbestaan, kon ze het eindelijk proberen. Ze kocht een motor. Een pak, een helm, boekte lessen, alles. Olijk vertelt ze: ,,Na een paar keer motorrijden dacht ik: dit wil ik helemaal niet. Ik vind fietsen veel leuker. En autorijden ook. Dus ik heb de boel weer verkocht. Nou ja, ik heb mijn midlifecrisis dus al doorstaan.''

Quote Op de fiets voel je de wind in je haren Wat leek je er zo mooi aan?

,,De acceleratie, denk ik. En ook: de vrijheid! Ik ben dol op Italië en dan zag ik mezelf al op zo'n motor over die heuvelwegen scheuren. Maar ik vind het gevoel op de fiets gewoon prettiger. Je bent op de motor van zo veel dingen afhankelijk, ik ervoer de vrijheid helemaal niet zoals op de fiets. Je hebt met andere verkeersdeelnemers te maken, de motor is zwaar - als er een gat in de weg zit of er ligt iets op het asfalt dan kun je dat veel minder snel corrigeren dan op de fiets. Op de fiets voel je de wind in je haren, heb je niet het gedoe van zo'n pak en die enorme helm.''

Hoe reageerde je instructeur?

,,Die vond het heel erg bij me passen. Nou, ik niet.'' Met een ondeugende lach: ,,Ik heb maar twee lessen gehad, maar ik heb stiekem wel wat meer gereden.''

Uitgewoond

Marianne Vos zet koffie en wijst het bezoek op de schaal met koekjes op de keukentafel. Zelf slaat ze over. Vader Henk leest in de woonkamer de krant, moeder Conny loopt af en aan naar de wasmachine. Broer Anton, wielerfotograaf, heeft net een stuk gefietst en zit achter zijn laptop. Bijna niets in de woonboerderij die Vos liet bouwen in het Brabantse Babyloniënbroek doet denken aan wielrennen. Eén beeldje op het dressoir van een ploeterende fietser, bergop. ,,Nee, dat is geen prijs. Dat beeld kreeg ik van een wielervereniging omdat ik ergens aan meewerkte en dat vond ik echt mooi. Daarom staat het hier.''

Verder, op de hoek van het aanrecht, een bidon. Dat is het. ,,Bijna mijn hele leven draait al om wielrennen'', zegt ze. ,,Dan wil ik er thuis niet ook mee worden geconfronteerd.''

Zelfs voor Marianne Vos is er meer in het leven dan wielrennen, ontdekte ze de afgelopen jaren. De vrouw die sinds haar jeugdjaren een duizelingwekkende hoeveelheid prijzen veroverde, viel bijna twee jaar geleden stil. Overtraind.

Kalm: ,,Ik heb mezelf uitgewoond.''

Gedwongen rust

Quote Ik knipte te vaak lintjes door Een half jaar nam ze gedwongen rust, vanaf mei 2015. Ze kon niet meer. Een langdurige periode van herstel volgde en nog is ze niet op haar oude niveau. Ze sloeg wereldkampioenschappen (wegwielrennen en veldrijden) over, reed vorig jaar bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro rond in de schaduw van andere Nederlandse vrouwen, die wel hoofdrollen vervulden. En ook morgen, bij de Ronde van Vlaanderen, is ze niet de topfavoriet van weleer. Fietsen, legt Vos uit, is nooit het probleem geweest. ,,Maar ik kwam er niet aan toe om mijn lichaam te laten herstellen. Ik neem mezelf ergens wel kwalijk dat ik zo over de schreef ben gegaan.''

Het punt was vooral dit: ze kon geen nee zeggen tegen de randverschijnselen die komen kijken bij een rolmodelcarrière in de topsport. ,,Ik knipte te vaak lintjes door. Bij wijze van spreken, want dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit gedaan. Maar ik liet te vaak m'n neus zien bij een sponsor, stond te veel journalisten te woord, draafde te vaak op bij wielerbonden. Allemaal zaken waar ik mezelf verantwoordelijk voor voelde. En ik vond: als ik voor de ene partij iets doe, dan moet ik dat voor een ander ook doen.''



Dit klinkt als iets wat meer succesvolle jongeren meemaken: een burn-out als twintiger.

,,Ik noem het ook wel een fysieke burn-out. En natuurlijk hangt het met iets mentaals samen. Aan de andere kant: als je echt een burn-out hebt, dan wil je niets meer. En ik wilde heel graag fietsen, maar dat ging gewoon niet meer.''

Quote In topsport moet je egoïstisch zijn

Talent

Waar komt dat verantwoordelijkheidsgevoel bij jou vandaan? ,,Misschien zit het hier wel in de streek. Mensen krijgen hun talent, dat moet je gebruiken. En dat is eerder gewoon dan dat het bijzonder is. Dat heb je meegekregen van God, dat moet je benutten. Ik denk dat ik van daaruit de verantwoordelijkheid voelde om iets terug te geven voor het talent dat ik heb. Iets teruggeven aan de sport, aan mijn omgeving, aan waar ik opgegroeid ben, aan het gezin.''

Tegelijkertijd moet je in topsport egoïstisch zijn. Die kant heb je ook, anders had je niet zo veel kunnen winnen. ,,Ik vind mezelf ook heel egoïstisch.''

Op zijn laptop start broer Anton een internetfilmpje, met luid volume. Zijn zus, direct en afgemeten: ,,Kan-ie uit?'' Hij: ,,Oh, sorry.'' Ze draait zich weer om, de glimlach keert terug. ,,Op de fiets kan ik soms na een koers denken over een bepaald moment: daar nam ik wel een heel egoïstische beslissing. In wedstrijden ben ik eerzuchtig tot en met. En dat strookt niet met mijn verantwoordelijkheidsgevoel naar anderen.''

Is die balans veranderd door die burn-outklachten?

,,De eerzucht is nog precies hetzelfde. Het verantwoordelijkheidsgevoel is er ook nog, maar ik probeer dat nu wel iets meer te betrekken op wat ik echt belangrijk vind. In plaats van me overal verantwoordelijk voor te voelen, want dat kan dus niet.''

De ironie is dus dat je daar egoïstischer in moest worden. ,,Dat ik vooral moest leren afvragen: wat is belangrijk voor me, waar kan ik echt van waarde zijn? Dat doe ik nu en wat blijkt: mensen vinden het ook helemaal niet gek als je eens nee zegt.''



Je hebt eerder al aangegeven dat je nooit zult bidden voor een overwinning. Heb je gebeden voor je herstel?

,,Jawel. Vooral dat ik de juiste keuzes mocht maken. En ook dat ik kracht mocht krijgen om te herstellen.''

Weidevogelgebied

Heb je, toen het niet goed ging, vertrouwen of moed uit het geloof kunnen putten?

,,Het klinkt heel diepzinnig, maar ik heb me wel een tijd afgevraagd: wat is de zin van het leven? Voor mij was dat fietsen. Maar ja, dat is het natuurlijk niet. Uiteindelijk word je geen beter mens doordat je heel hard van A naar B kunt fietsen. Dat je, naast je vak, ook een heel goed mens kunt zijn heeft me wel gesterkt. Ik hing mijn identiteit vroeger meer op aan de resultaten. En nu ook aan andere dingen. Iemand eens een kaartje sturen, een leuk berichtje. Iemand helpen. Ik weet nu dat ik ook van waarde kan zijn zonder dat ik grote wedstrijden win. Ook door er te zijn voor mijn gezin. Ik bedoel: mijn familie, het gezin waar ik deel van uitmaak.''

En die ze dus bij haar in huis genomen heeft. Vader Henk tuurt door het raam over het aangrenzende beschermd weidevogelgebied. ,,Als je goed kijkt'', zegt hij, ,,zie je door de bomen de Pagode van de Efteling omhoog komen.''

Het is fijn dat ze er zijn, vindt Vos. Praktisch: ,,Ik ben zo veel in het buitenland, dan zou dit huis telkens onbewoond zijn.'' En: ,,Het is ook wel fijn om iemand te hebben om tegenaan te lullen.''



Maar je kunt wel zonder ze?

,,Dat denk ik wel, ja. Maar volgens mij zijn zij ook blij en gelukkig hier, dat vind ik ook wel belangrijk.''

Toen ze de opdracht gaf voor de bouw van dit rietgedekte huis, dacht Vos: huisje-boompje-beestje op deze plek, dat lijkt me wel wat. ,,Maar gaandeweg kwam ik tot de conclusie: dat huisje-boompje-beestje, dat is gewoon het gezin waar ik nu mee ben. Als ik stop met fietsen of als er iets in mijn privéleven verandert, dan zien we wel weer verder, hebben we afgesproken.''

In 2012 zei je: 'Ik zou ook echt niet weten waar ik een geliefde tegen moet komen. Want in het dorp ken ik iedereen al en in het wielrennen ook. En daar zit diegene niet tussen.' Is dat veranderd?

,,Nee, eigenlijk niet. Ik vind het ook wel prima op mezelf, met mijn eigen keuzes. Ik denk ook niet dat ik heel makkelijk ben om mee samen te leven, juist door mijn hang naar vrijheid. Ik ken meer meiden uit het peloton die dat fijn vinden: we kunnen gaan en staan waar we willen, zomaar op trainingskamp als het ons uitkomt - zonder met iemand anders rekening te hoeven houden.''



Ook in de rustperiode, toen je meer tijd had, ben je niemand tegen het lijf gelopen?

,,Nee. Ik ben ook niet heel veel uitgegaan, dan had het gekund. Ik ben wel iets meer met vrienden opgetrokken. Als introvert persoon is het juist fijn om bij mensen te zijn die je al kent, in plaats van energie te steken in het aanboren van nieuwe contacten. Voor mij is dat geen ontspanning. Dan stel ik me ook helemaal niet open, dus dan blijft het oppervlakkig. En als ik ergens niet van hou is het oppervlakkigheid. Dus de meer vluchtige contacten ben ik eigenlijk juist meer gaan mijden. Kennissen vond ik minder belangrijk dan vrienden.''

Baal je er weleens van, dat je geen relatie hebt?

,,Eigenlijk niet. Ik heb wel een tijdje gedacht: is dat niet raar, mis ik daarin iets? Het antwoord is toch echt nee.''



Ben je ooit verliefd geweest?

,,Tja, verliefd... Ik geloof het wel, maar ik dacht telkens na een paar afspraakjes: oei, nu moet ik er energie in steken. Dat klopt dan eigenlijk al niet, hè, als je ergens energie in moet steken. Volgens mij moet het je energie opleveren.''

En kinderen? Heb je jezelf in de toekomst altijd als moeder gezien, met een paar kleine Vosjes om je heen? ,,Mijn toekomst is vooral morgen, niet over vijf jaar. Al kan ik me goed voorstellen dat ik ooit graag kinderen wil. Dus dat is wel iets dat binnen een aantal jaar gaat spelen. Ik heb er nu geen enorme hang naar, maar ik realiseer me wel: dat kan niet eeuwig. Verstandelijk speelt het wel, gevoelsmatig nog niet. Het is niet dat ik het nu mis, maar tegen je 40ste wordt het een beetje penibel. Dus als ik kinderen wil, moet het wel een keer gebeuren.'' Daar zijn ook andere manieren voor tegenwoordig. ,,Ja. Maar dat is niet echt huisje-boompje-beestje.'' Is voortplanting iets dat voor jou belangrijk is vanwege je geloof? ,,Nee, want ik denk dat er al genoeg kinderen zijn op de wereld. Het zou meer mijn eigen keuze zijn; het is mooi om iets van jezelf op de wereld te zetten en op te voeden. Maar ik zie het niet per se als mijn taak om kinderen te baren.''