Vmbo'ers mogen altijd doorstromen naar havo

Nu werpen middelbare scholen allerlei drempels op voor scholieren met een vmbo-diploma, die naar de havo willen. Vaak wordt gevraagd om gemiddeld minimaal een 6,8 op de eindcijferlijst, een motivatiebrief of een aanbeveling van een mentor. Staatssecretaris Dekker wil korte metten maken met de drempels die scholen opwerpen voor vmbo'ers, schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer. Hij komt met een wet die leerlingen met een vmbo-diploma van de gemengde of theoretische leerweg 'zonder meer' recht geeft op doorstroming. ,,We willen dat leerlingen de kans krijgen hun talent zo goed mogelijk te benutten'', zegt de VVD-bewindsman. De staatssecretaris stelt daarbij wel één voorwaarde: vmbo'ers moeten in één extra vak eindexamen doen.

Verbod op zittenblijven

Momenteel moeten vmbo'ers in zes vakken examen doen. Met een extra vak, zoals biologie, economie of geschiedenis, hebben ze meer kans van slagen op de havo, denkt staatssecretaris Dekker.



De VVD-bewindsman maakt ook een einde aan het verbod op zittenblijven dat sommige scholen instellen voor havo-leerlingen met een vmbo-diploma. Daardoor kunnen ze van school worden gestuurd als ze een keer blijven zitten. Voor 'gewone' havisten geldt zo'n doubleerverbod niet.



Hoe vaak vmbo'ers worden belemmerd in hun ambitie om naar de havo te gaan is onbekend. Belangenclub Ouders en Onderwijs kreeg er het afgelopen examenjaar 30 klachten over binnen.



Scholen stellen extra eisen aan vmbo'ers om te voorkomen dat ze uitvallen op de havo. Daar worden de onderwijsinstellingen mede op afgerekend. Een derde van de doorstromende leerlingen strandt zonder havo-diploma, blijkt uit de nieuwste cijfers. Dekker streeft ernaar de wet in te voeren per schooljaar 2019-2020. Hij roept havo-scholen op in de tussentijd al te stoppen met de onnodige eisen.