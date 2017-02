Vmbo-leerlingen hoeven geen diploma meer te halen

Leerlingen mogen straks zonder vmbo-diploma al vakken volgen op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het nieuwe systeem kunnen zij binnen vijf jaar worden klaargestoomd voor een beroep, zonder ooit eindexamen te doen.



Nu moeten leerlingen eerst vier jaar het vmbo volgen en daarna nog minimaal twee jaar een mbo-opleiding om zo'n startkwalificatie te halen. Die overgang van het vmbo naar het middelbaar beroepsonderwijs, waarbij jaarlijks ruim 8.000 jongeren uitvallen, wordt makkelijker.



In één keer doorleren

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker sturen hun plannen vandaag naar de Tweede Kamer. De bewindslieden willen met name leerlingen tegemoetkomen die al vroeg weten wat ze willen worden. Zij kunnen in vijf jaar tijd het diploma van een beroepsopleiding halen door al tijdens hun vmbo vakken op mbo-niveau te volgen.



Bussemaker noemt als voorbeeld een 'zeer gemotiveerde' leerling die een baan wil in de kinderopvang. ,,Nu moet zij eerst een vmbo-diploma op zak hebben. Straks kan ze in één keer doorleren." Dekker: ,,Dan is het niet nodig dat je eerst door alle hoepels springt, zoals het doen van je eindexamen."



Doorvoeren

Leerlingen of scholieren die van het vmbo willen doorstromen naar het havo, moeten wel eerst in vier jaar hun vmbo-diploma halen. Dit is niet de enige verandering die het kabinet wil doorvoeren. Het vmbo bestaat nu uit vier stromingen: twee die gericht zijn op de praktijk, een die praktijk en theorie combineert en een geheel theoretische. Dit schooljaar zijn in de leerwegen met praktijk al profielen geïntroduceerd om de aansluiting op het mbo te verbeteren.



Dekker pakt nu de meer theoretische leerwegen aan voor leerlingen die bijvoorbeeld willen doorstromen naar het havo. Zo worden de twee leerwegen - gemengde leerweg en theoretische leerweg - samengevoegd.



Het verschil tussen die stromingen was volgens Dekker niet duidelijk genoeg. Terug naar het oude mavo gaat het volgens hem niet: ,,Het wordt nu één stroom met meer praktijk in tegenstelling tot het mavo van vroeger."