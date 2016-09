VN staakt alle noodhulp aan Syrië na luchtaanvallen

Vrachtwagens vol voedsel en hulpgoederen werden in de buurt van Aleppo bestookt vanuit de lucht door Syrische of Russische gevechtsvliegtuigen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zouden daarbij twaalf mensen zijn omgekomen.



Een woordvoerder van het Rode Kruis in Genève heeft vandaag aangegeven dat het aantal slachtoffers mogelijk lager ligt dan gedacht. Hij laat weten dat een coördinator van de Syrische tak van het Rode Kruis, Urem al-Kubra, en enkele burgers om het leven zijn gekomen. Het hulpkonvooi bestond uit 31 vrachtauto's en een mobiele kliniek. Zeker achttien auto's en de kliniek zijn verwoest.



De Russische regering heeft aangekondigd de zaak te onderzoeken. De aanval op het hulpkonvooi kwam kort nadat Damascus het laatste bestand had opgezegd. Damascus en Moskou beschuldigen de rebellen die de VS steunen van het schenden van de wapenstilstand, die 12 september inging.



Stilgelegd

Volgens een VN-woordvoerder is de aanvoer van hulpgoederen 'uit veiligheidsoverwegingen' stilgelegd. ,,We moeten wachten op verder onderzoek om te bepalen of de situatie veilig genoeg is.''



Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft het bombardement op ,,ten zeerste'' veroordeeld. ,,Het is onacceptabel en een grove schending van humanitair oorlogsrecht als hulpverleners tot expliciet doelwit worden gemaakt. Hulpverleners en VN-medewerkers zetten zich met gevaar voor hun eigen leven in, maar lijken totaal vogelvrij verklaard te zijn in Syrië. Een glimp van hoop is abrupt afgebroken door dit verschrikkelijke geweld'', zegt Koenders in New York, waar hij is voor de Algemene Vergadering van de VN.''