Vogelgriep grijpt snel om zich heen

Een pluimveebedrijf in Zoeterwoude is al het negende bedrijf in een maand dat besmet is geraakt met het vogelgriepvirus, variant H5N8. Hetzelfde type trof in 2014 slechts vijf bedrijven. Dit jaar is er een veel agressiever variant, die van watervogels op pluimvee wordt overgedragen. De wilde vogels zijn massaal besmet. ,,Ze vallen dood uit de lucht. Ik heb dit in de dertig jaar in het vak nooit meegemaakt", zegt LTO-pluimveevoorzitter Eric Hubers. De vogels overwinteren vooral in waterrijk gebied en juist daar liggen de besmette eenden- en kippenbedrijven: Flevoland, Friesland, Gelderland en nu dus ook Zuid-Holland. Bij de besmette pluimveehouders én alle bedrijven die binnen 1 kilometer liggen zijn de afgelopen maand 727.500 dieren geruimd, blijkt uit cijfers van het ministerie van Economische Zaken. In 2014 bleef het bij 267.000.

'Schijtziek'

Gijs de Wit uit Hazerswoude nam deze kerst afscheid van 30.000 kuikens. De sector heeft een compensatieregeling, maar dat maakt het niet makkelijker. ,,Twee jaar geleden is mijn bedrijf ook preventief geruimd. Schijtziek word ik ervan."



Hoe het virus de stal binnenkomt, is onduidelijk. ,,Sinds begin november is er een ophokplicht en we hanteren heel strenge hygiënemaatregelen", zegt Hubers, zelf pluimveehouder. ,,Een muisje dat buiten in de vogelpoep heeft gestaan, een veertje dat naar binnen waait. Het is dit jaar binnen de kortste keren overgedragen."



De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en de LTO vrezen voor de komende maanden. Hubers: ,,Er komen hier nog heel wat vogels overwinteren. En als het virus overgaat op andere vogels, lopen ook de regio's gevaar waar de kippenboeren zijn geconcentreerd. Barneveld, de Peel."



Het ministerie probeert de uitbraak onder controle te houden. Zo wordt direct (preventief) geruimd bij besmettingen, worden boerderijen binnen 3 kilometer getest, en binnen een straal van 10 kilometer gelden vervoersbeperkingen voor pluimvee, eieren, mest en strooisel. Een woordvoerder benadrukt dat we nog ver zijn van de situatie in 2003, toen 30 miljoen dieren werden vernietigd.



Viroloog aan de Wageningen Universiteit Wim van der Poel: ,,Sinds 2003 heeft de pluimveesector veel geïnvesteerd in het voorkomen van besmettingen. We zien nu dus ook niet de besmetting van bedrijf op bedrijf, maar van buitenaf via de wilde vogels."



Mensen die de ruimingen doen krijgen een virusremmer ingespoten om te voorkomen dat ze ziek worden en het virus zich in de mens muteert. Vooralsnog hoeven we ons volgens Van der Poel geen zorgen te maken voor de volksgezondheid: ,,H5N8 heeft tot op heden niemand hier ziek gemaakt."