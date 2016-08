Volgende week zomers weer dankzij orkaan Gaston

Orkaan Gaston trekt morgen over de Azoren. Weervrouw Diana Woei van Weerplaza legt uit hoe deze orkaan voor mooi weer boven Nederland zorgt. ,,Normaal heerst er op de Azoren een hogedrukgebied, het zogenoemde 'Azorenhoog'. Door de orkaan Gaston verplaatst het hogedrukgebied de komende dagen naar het vasteland van Europa. Het zal daar enige tijd verblijven en houdt storingen en lagedrukgebieden vanaf aanstaande maandag op de Atlantische Oceaan. Hierdoor breekt in ons land vanaf maandag een periode aan met stabiel weer.''



Volgens Weerplaza blijft het in ieder geval tot en met vrijdag droog en de zon schijnt overdag geregeld. De middagtemperatuur zit in de lift. Op woensdag is het met maxima van 25 graden zomers warm. Donderdag en vrijdag wordt het nog iets warmer.



Weekend eerst nog wisselvallig

Dit weekend is het echter eerst nog vrij onbestendig. Vooral op zondag vallen er geregeld buien. Er wordt 5 tot 10 mm regen verwacht. Met een middagtemperatuur van 20 graden en een stevige westelijke wind is het minder warm dan we de afgelopen tijd gewend zijn geweest. Ook zaterdag komt er verspreid over het land een enkele bui voor, maar de zon schijnt ook van tijd tot tijd.